Los fanáticos del Manchester United respondieron a las últimas noticias y rumores sobre el club, incluidos los comentarios de Oliver Glasner sobre la especulación que lo vincula con los Red Devils.

Los lectores de Manchester Evening News nuevamente discuten la situación del gerente, con el nombre de Oliver Glasner a menudo mencionado como líder.

Oliver Glasner ha rechazado la posibilidad de seguir a Ruben Amorim después de que reconoce que está al tanto de los informes que lo conectan con el Manchester United.

El comienzo decepcionante de la temporada de Red Devils continuó existiendo durante el fin de semana cuando tuvieron una derrota por 3-1 contra Brentford en el estadio de la comunidad GTech.

Como los hombres informaron el lunes por la mañana, Amorim continúa teniendo el apoyo de la Jerarquía Unida a pesar de la pérdida de las abejas, y actualmente no se está considerando ningún sucesor.

Sin embargo, eso no impidió las sospechas del futuro del 40 años en Old Trafford.

Después de su éxito en liderar el triunfo de Crystal Palace to FA de la Copa la temporada pasada y con solo 12 meses sobre su acuerdo de Selhurst Park, Oliver Glasner es la elección preferida de los corredores de apuestas para hacerse cargo de Amorim.

Cuando se le preguntó directamente sobre la especulación que lo conecta con United y otros ‘clubes superiores’ a través de la versión austriaca de Kicker, respondió: «Sigo todos los rumores, y eso es todo lo que hay: neutral y completamente relajado.

«Concéntrese en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores e intente disfrutarlo tanto como sea posible».

Un lector, Jimmy81LC, escribe: «Oliver Glasner es cabeza y hombros por encima de Amorim, no solo con el palacio, sino también con el seguimiento de E Inte y Wolfsberg. Solo tiene una gran experiencia al más alto nivel. United no podría desperdiciar más con Amorim, incluso si somos un parche crudo».

Jasper JH simplemente dice: «Taxi para Amorim. Jet privado para Glasner. Hoy».

Mientras que Rudd tiene la sensación: «Una victoria dominante por 5-0 sobre Sunderland sería lo único que convencerá. Lo peor es atraer una victoria marginal o pasar ese tiempo para los podridos para Fester».

Sin valor. Observaciones: «¡Realmente no puedo creer que estemos hablando de si vencimos a un equipo recién promocionado en casa! El obstinado rechazo del hombre es desconcertante? Claro, él estampa su tarjeta para el futuro después del United, quién lo quiere con este tipo de actitud».

Monkeynutz agrega: «No suponga que Ralph Rangnick United obtiene Glasner y lo ignoraron? Y tenemos diez setos, esta vez necesitamos un gerente de la Premier League y solo Glasner e Iraola parecen estar preparados para venir con Spurs ahora.

«Think Oliver Glasner would be an ideal fit, I am really enjoying watching Palace at the moment and he is a Premier League -Tenician Manager, he had lost most of his star players and they are the only Premier League team that does not lose this season, if he doesn't come, Iraola

