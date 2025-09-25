Mensaje animado de Pep Guardiola aparece como el monumento de Man CityWuditie

Manchester City venció a Huddersfield 2-0 para reservar su lugar en la cuarta ronda de la Copa Carabao.

Pep Guardiola habla con sus jugadores de Manchester City durante la victoria sobre Huddersfield

Manchester City cabalgó la cuarta ronda en la Copa Carabao después de una muy cambiada Town de Huddersfield Town con 2-0 en el escenario de la batería.

Phil Foden continuó su regreso al formulario con un objetivo bien golpeado y una asistencia para la huelga de Savinho, mientras que los Blues expandieron su carrera invicta desde los internacionales de septiembre a cuatro juegos.

Divine Musaka fundó Foden para su primer partido, y el joven de 18 años disfrutó de un debut positivo, con Jaden Heskey y Reigan Heskey también hicieron su debut en el banco, y Kalvin Phillips también regresó a la acción.

González -Chat

Pep Guardiola llamó a su equipo para un equipo animado que habló solo cuatro minutos antes del final de la primera mitad. Luego pasó otros 15 minutos en el vestuario durante el descanso dando más instrucciones.

Claramente no era lo suficientemente largo, porque mientras los equipos regresaban para la segunda mitad, Guardiola estaba charlando con Nico González, sus brazos se agitaban y dieron algunas instrucciones más detalladas a su mediocampista de £ 50 millones.

González tuvo una buena noche fuera del escenario de la batería. A veces ganaba bien la pelota y a menudo estaba en el lugar correcto en el momento correcto, pero parecía que Guardiola no siempre estaba contento con su uso de la pelota.

Agitó sus brazos en la primera mitad cuando González tomó la opción segura volviendo a Nathan Ake y la humedad de un ataque. Su chat de medio tiempo mostró que Guardiola quería un poco más de urgencia y franqueza de su mediocampista, que vio gran parte de la pelota.

El mensaje parecía llegar. González jugó un pase mucho más directo a principios de la segunda mitad y se mudó a un pase a Nico O’Reilly, a quien fue rechazado por el portero Lee Nicholls. Repitió el truco para luego conseguir a Savinho en una posición peligrosa, solo para que el brasileño elija a un compañero de equipo con su cruz.

Como González pensó que era eso, estaba en plena conmoción. Con el resto del equipo en el vestuario, fue sometido a una disección táctica de partes de su actuación en el campo que duró unos minutos, usando Guardiola nuevamente para señalar sus brazos para señalar qué debería hacer el mediocampista español.

Sonrisa de la comida

Foden fue uno de los dos únicos jugadores que habían sido retenidos del lado que retiró el Arsenal el domingo, con Nico O’Reilly el otro. Cuando fue retirado después de establecer a Savinho, se ganó la paz.

Guardiola habló con entusiasmo sobre el regreso de Foden para formar esta temporada y esto fue una prueba más de eso. La sonrisa en la cara del gerente cuando saludó a Foden en la línea de banda mostró cuán feliz estaba.

La academia graduada juega nuevamente con una sonrisa en su rostro y disfruta de su fútbol y Guardiola sabe lo importante que es eso.

Turno de traficord

James Trafford habría sabido que necesitaba una noche clara en la meta para la ciudad. Con la llegada de Gianluigi Donnarumma, la competencia ha aumentado varias muescas en ese departamento.

Pero dice mucho por la confianza del jugador de 22 años que su primera participación fue dentro de los dos minutos para atraer a Dion Charles y luego dejar que la pelota regresara a su área y depositarlo cuando luchó contra el blanqueo.

Fue un momento nervioso, eso es seguro. Charles apeló al balonmano, pero Trafford regresó a su caja. Si lo hubiera dejado pasar más lejos, Charles podría haberlo quitado de él.

El primer pase de John de John Stones tampoco fue el más fácil de manejar, pero Trafford rápidamente sacó la pelota de sus pies, tomó otro toque bajo presión y luego disparó un pase inteligente a los pies de Matheus Nunes.

Lewis en el centro del campo

Cuando Rico Lewis firmó su nuevo contrato a principios de este mes, estaba en el equipo como un retroceso, pero repitió su deseo de jugar en el centro del campo. Ahora parece un evento poco probable en este momento en este momento, pero al menos tuvo la oportunidad de jugar allí en la Copa Carabao.

El surgimiento de Abdukodir Khusanov como una opción realista como una derecha cuando Fit puede liberar a Lewis para moverse a un área central, pero se enfrenta a una mayor competencia en esa área del campo. Esta fue una oportunidad para impresionar.

También vio gran parte de la pelota en un rollo número 8 junto a Phil Foden y eligió una serie de ataques ordenados, sin dominar por completo el juego de una manera que Guardiola lo haría jugar contra Burnley este fin de semana.

Phillips regresa

Si un hijo de Leeds esperara Kalvin Phillips, probablemente la reacción que obtendría en Huddersfield. Tan pronto como dio un paso al entrenador del equipo durante una hora y 20 minutos antes de la patada, fue cazado por los cientos de fanáticos que se habían reunido para ver venir a los equipos.

Pero mientras la ira y la ira, Phillips llevaba una sonrisa brillante. No esperaba este día que llegara hace unos meses cuando se esperaba que su pesadilla de la ciudad terminara. Recibió una bienvenida similar de los fanáticos locales cuando terminó con menos de 10 minutos. Pero el sonido de ‘One Kalvin Phillips’ que sonó desde el final habría traído una sonrisa más a su rostro.

Lesión a una reubicación este verano y fue despojado de la camisa número 4, recibió el no. 44. Dice mucho sobre su estado, pero el jugador de 29 años estará desesperado por aprovechar cada oportunidad que pueda. Solo comenzó seis juegos para los Blues y casi ninguno de ellos fue de ninguna consecuencia.