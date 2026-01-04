Me uní al Man United después de que el Leeds dejara claro que no me querían en el club.

Una ex estrella del Manchester United explicó por qué deja a su rival Leeds United

El Manchester United fichó a Eric Cantona procedente del Leeds United (Imagen: Etsuo Hara, Getty Images)

La leyenda del Manchester United, Eric Cantona, reveló que el club tenía que agradecer a Howard Wilkinson por expulsarlo del Leeds United y orquestar su controvertido traslado a Old Trafford. Los dos clubes están listos para reavivar su feroz rivalidad en la Premier League el próximo domingo.

El delantero francés había ayudado al equipo de Wilkinson a ganar la liga en 1992 antes de realizar un polémico fichaje por el Manchester United ese mismo año. Cantona se había unido al Leeds por £ 900.000 después de un préstamo inicial de Nîmes.

Marcó tres goles en 15 partidos y el Leeds consiguió la última corona de Primera División antes de que comenzara la Premier League. Tras adaptarse al fútbol inglés, el internacional francés empezó la nueva temporada de forma brillante, marcando once goles en veinte partidos.

Sin embargo, Leeds estaba preparado para traspasar su estrella a sus acérrimos rivales después de sólo diez meses en Elland Road, y Cantona detalló la participación de Wilkinson en el controvertido acuerdo de £1,1 millones. “Él estaba dispuesto a asegurarse de que me fuera a cualquier costo, incluso financieramente”, escribió Cantona en su autobiografía de 1994, “Cantona – My Story”.

«Sé que él (Wilkinson) me obligó a irme. Lo curioso es que no fue la única vez que se comportó de esa manera con jugadores queridos por la afición. Vinnie Jones y John Sheridan habían estado anteriormente en la misma posición incómoda.

«En los 20 partidos que jugué con el Leeds (en 1992/93) logré marcar 11 goles. Pero comencé a tener problemas para descifrar el lenguaje que usaba mi entrenador».

Continuó: «En un momento me decía que se lo debo todo a él, que sólo soy un francés perdido en la liga inglesa, y al momento siguiente decía que el equipo no es nada sin mí».

Cantona anotó tres veces en ocho partidos contra el Leeds (Imagen: David Gadd/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images)

Si bien el retiro de Cantona habría dolido a los fanáticos del Leeds, sus notables actuaciones con Alex Ferguson solo aumentaron el dolor. Cantona consolidó su estatus como ícono del Manchester United, anotando 82 goles en 182 apariciones, ayudando al United a ganar cuatro títulos de la Premier League.

Dado su éxito posterior en Old Trafford, la mayoría de los directivos se habrían arrepentido de haber vendido al delantero. Sin embargo, Wilkinson seguía contento con su elección cuando recordó la transferencia años después.

En declaraciones a Coaches’ Voice en 2019, Wilkinson recordó: «Lo había visto jugar con Francia sub-21 y sabía que era un buen jugador. Así que cuando descubrí que estaba buscando un club en Inglaterra, llamé a Gerard Houllier y Michel Platini, que era el seleccionador de Francia en ese momento. Lo confirmaron: ‘Sí, es un gran jugador… pero también es un arma suelta’.

Se dice que Howard Wilkinson no cambió su decisión de vender a Eric Cantona. (Imagen: Oli SCARFF/AFP vía Getty Images)

«De todos modos lo conocí. Se mostró muy bien y lo contratamos. Fue titular en siete partidos en nuestra temporada ganadora del título. En su segunda temporada pasamos por un período difícil, especialmente fuera de casa.

«Un sábado por la mañana lo dejé fuera de un partido del QPR. Decidió salir del hotel y volver a casa. Después de eso… bueno, digamos que era mejor que se fuera del club».

Después de profundizar la legendaria rivalidad entre los dos equipos, Cantona sorprendió al mundo del fútbol al retirarse en 1997 a la edad de 30 años. Mientras tanto, el actual técnico del United, Ruben Amorim, se concentra en el cerebro detrás de una victoria sobre Leeds en Elland Road.