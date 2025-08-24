Me mudé 3,500 millas a Manchester para perseguir mi sueño, ahora retiro a mi madre

El recién llegado de UFC, Ateba Gautier, ha transformado su vida desde que dejó a su indígena Camerún para convertirse en miembro del equipo superior de Manchester

Ateba Gautier después de su victoria sobre UFC 318 (foto de Mike Roach/Zuffa LLC). (Imagen: Foto de Mike Roach/Zuffa LLC)

Después de ganar casi £ 100,000 en bonos de sus dos primeras peleas en el UFC a principios de este año, Ateba Gautier demostró exactamente por qué no es su típico joven de 23 años.

El camerunés, que debutó en marzo después de ganar un contrato con la promoción a través de la serie de contendientes de Dana White en la parte posterior de 2024, ha aumentado a nuevos niveles de fama después de los nocauts de primera ronda consecutivos.

Pero a pesar de la vida de Gauter, que cambió casi inmediatamente después de haber golpeado a José Medina con una despiadada serie de seis puntos en la CDMX-Arena en la Ciudad de México hace cinco meses, sus compras posteriores fueron atípicas de alguien de su edad y estado.

«Ahora tengo dos gatos», se ríe del peso mediano de UFC de 6’4 «mientras él se sienta con Manchester Event News para discutir un torbellino durante 12 meses». ¡Amo a los gatos!

«No soy uno de los chicos que siempre dice que quiero esta joyería, esto, esto y esto. Puedes preguntarte a todos los que me rodean, incluso a los niños que viven conmigo, y te dirán que soy la persona más simple.

«No quiero el auto más grande. No quiero la casa más grande; no la usaré. En casa mi vida está en una habitación: comer, dormir y anime. Nada loco».

Han pasado menos de dos semanas desde que Gautier Robert Valentin venció a UFC 318 en Nueva Orleans, y ya está de vuelta en el equipo de Manchester Top. Sin embargo, su regreso a la base Ashton-Under-Lyne llegó con dos nuevas incorporaciones, los gatitos gemelos Mya y Lili.

Para apreciar por qué Gautier tiene una visión tan modesta de la vida, es importante comprender los desafíos con los que se enfrentó durante su educación en Camerún antes de tener una oportunidad que cambia la vida de mudarse a Manchester en 2022.

Como uno de los siete hermanos y hermanas, el jugador de 23 años estaba acostumbrado a su madre que salió de la casa hasta las 6 pm, a veces desde 5 horas, para cuidar a la familia.

Por lo tanto, no es de extrañar que después de llegar a los titulares a principios de este año para dos nocauts de Showreel en el UFC, su primer punto de partida fue comprarle a su madre una casa y asegurarse de que ella nunca volviera a trabajar.

«Estaba muy feliz», dice Gautier con una sonrisa brillante, y recordó en el momento en que le entregó a su madre las llaves de su nuevo hogar.

«No esperaba que su hijo pudiera comprar una casa, y no esperaba que siempre tuviera la mente porque todavía soy joven.

«Los jóvenes normalmente salen y festejan y tal vez olvidan cosas importantes, pero no voy a olvidar cosas importantes.

«Ella es realista y sabe que todavía soy joven, así que si todavía disfruto la vida, está bien. Pero tan pronto como compré la casa, no podía creerlo. Tiene tanta tierra, es hermosa».

Después de transformar la vida de los más cercanos a él más cercanos, Gautier ya ha logrado todo lo que quería hacer cuando tomó la difícil decisión de abandonar su país natal de Camerún hace tres años.

«Lo mejor que podría haber logrado es ver a mi madre feliz y orgullosa de mí», dice. «Eso es lo más importante para mí, más que lo que sea».

El entrenador en jefe de Manchester Topteam, Carl Prince, con Ateba Gautier después de su victoria sobre UFC 318. (Imagen: Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC)

Llegó al mejor equipo de Manchester después de que el entrenador en jefe Carl Prince, una asociación con el dignatario africano Leban Soleman en UFC 267 para ofrecer aspirantes a artistas de guerra mezclados para promover su carrera en Manchester.

Luego, en 2022, Gautier empacó su vida en Camerún para moverse 3,500 millas alrededor del mundo a Middleton, Manchester, para seguir un futuro para convertirse en la próxima estrella africana del UFC.

«Cuando me dijeron que vendría a Manchester, pensé:» No es cierto, no es cierto «, recuerda Gautier.

«Sabía que era bueno. En Camerún ya era uno de los mejores tipos del equipo nacional de Sambo. La gente me tenía miedo, ya sabes. Siempre tuve la capacidad de jugar a la gente. Incluso sin intentarlo, me apagaría.

«Ni siquiera me importaba si eras un peso pesado y de peso mediano, no me importaba tu peso porque siempre sabía que si tuviera un buen golpe en el momento adecuado, te dejaré y te terminaré.

«Pero cuando me dijeron que iría a Manchester, tenía algo como:» Oh, mienten «. Fue como un sueño, no me puede pasar. Alguien más, pero no yo.

«No somos una familia pobre, somos una familia normal. Mi familia es normal, pero claramente no tenemos este dinero para enviar a alguien al Reino Unido; boleto de aerolínea, visa, alquiler.

«Podemos hacerlo uno, dos o tal vez tres meses, pero debería dejar que mi madre trabaje tan duro para darme todo lo que necesito. No podría pedirle que lo haga por mí. No quería dejar que mi madre sufriera. «

Después de un momento para hacer una pausa, Gautier continúa: ‘Siempre la vi despertarse a las 5 en punto desde que nací. Solo dejé que se detenga [retire]. Ya no quiero eso. Lucho para hacerlos [my family] Alegre.

«Mi madre se despertó a las 5 de la mañana y se fue a casa todos los días alrededor de las 10 p.m. desde que nací. Le dije que ya no podía hacer eso; era muy malo.

«Siempre supe que destruiría a mi madre con el tiempo, pero no tuve la oportunidad de cambiarlo. Sabía algún día que haría ese cambio … pero ¿cómo? Estaba listo para hacer todo para detener a mi madre».

Desde que llegó al equipo superior, Gautier ha disfrutado de un ascenso meteórico en el deporte, y en octubre hará su tercera aparición del año en el octágono cuando se oponga a Ozzy Díaz en UFC 320.

Pero él no siempre quiso estar en el UFC. El peso medio incluso explica cómo la falta de instalaciones, entrenadores legítimos y modelos a seguir lo habían hecho sentir una carrera en el UFC, era el material de las «pesadillas».

«En Camerún, la gente en el UFC ve ser el sueño final. Pero para mí la realidad era una pesadilla», explica.

«No hay buenos entrenadores en Camerún. Mi entrenador de Sambo fue uno de los mejores de Camerún, pero no es un entrenador de MMA.

«No hay entrenadores reales de MMA en Camerún, y puedes ver el nivel. No entiendes, no hay entrenadores.

«Los gimnasios, no hay gimnasios reales. En Camerún quizás puedas encontrar dos o tres jaulas en todo el Camerún.

«Tienes que usar lo que tienes que entrenar. No te tratan nada; tienes que usar lo que tienes. Tuve que usar mis manos y un árbol».

Entonces, ¿qué ha cambiado?

«Mi entrenador sabía cómo hablar conmigo, el amor, el Vechtliefde compartía y me mostró que podría ser un cazador. También me mostró que yo era bueno. En este momento no creía en mí mismo como lo hago ahora», dice Gautier.

«Solo quería hacerlo para vencer a las personas y protegerme, como siempre lo hice, no una carrera. Por eso dije que el UFC era una pesadilla porque no había cazadores de UFC en Camerún en ese momento.

«Y luego me di cuenta de que había Francis Ngannou, pero solo un cierto número de personas puede lograr eso, no nosotros. Se sintió poco realista.

«Luego comencé a ver a MMA y vi a Israel Adesanya, Kamaru Usman, Dricus du Plessis no existía en este momento. Miré a Francis y pensé:» Él es un camerunés como yo «. No es imposible estar en el UFC porque estoy fuera de Camerún «.

Ahora, menos de seis meses en su carrera en el UFC, parece que Gautier tiene una oportunidad realista de convertirse en solo el quinto africano que gana un título de UFC.

Si gana contra Díaz en octubre, se espera que Gautier comience su ascenso en el ranking cuando regrese al octágono en el nuevo año. ¿Pero nota posibles enfrentamientos?

«La gente está demasiado concentrada en los nombres», dice. «Mi nombre es ateba. ¿Por qué debería preocuparme por otros nombres? También tengo un nombre. Él es humano, también soy hombre.

«No tengo miedo de nadie. Realmente no. No soy una sola forma de temer a alguien. ¿Por qué? Eres una persona, tienes dos manos, tengo dos manos. Tienes dos piernas, tengo dos piernas. Ni siquiera me importa; si tenemos que pelear, tenemos que pelear».

Y si continúa actuando como lo ha hecho, ¿podría luchar dentro de los 12 meses por el título de peso mediano contra Khamzat Chimaev?

«Ni siquiera lo sé, pero sé que voy a luchar por el título [one day]. Voy a conseguir el cinturón, si son seis meses, 12 meses, no me importa.

«Si me dan la oportunidad, la obtendré y voy a terminarlo. Voy a conseguir el cinturón».

Pase lo que pase, Manchester finalmente comienza a sentirse como un hogar lejos del hogar para el joven de 23 años.