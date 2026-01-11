Me enfurecí con Sir Alex Ferguson después de que me expulsaran; su reacción me sorprendió

Un excentrocampista del Liverpool le gritó en la cara a Sir Alex Ferguson tras ser expulsado por una dura entrada en un partido crucial

El excentrocampista del Liverpool tuvo algunas palabras selectas para Fergie (Imagen: AMA/Corbis vía Getty Images)

Jonjo Shelvey llamó una vez al legendario Sir Alex Ferguson «bastardo escocés» después de culparlo por su despido. Sin embargo, la relajada respuesta del icónico técnico sorprendió al internacional inglés.

El excentrocampista se unió al Liverpool en 2010 y trabajó con Roy Hodgson y Sir Kenny Dalglish antes de que Brendan Rodgers asumiera el mando. Shelvey jugó en el primer encuentro contra el Manchester United en la temporada 2012/13, pero fue expulsado en la primera mitad por una entrada a Jonny Evans.

El United ganó 2-1 ese día gracias a los goles de Rafael y Robin van Persie, pero toda la atención estuvo puesta en la reacción de Shelvey ante su partida. Durante una aparición en el podcast Undr the Cosh, el jugador que ahora tiene 33 años reveló exactamente lo que le dijo a Fergie mientras irrumpía en el campo de Anfield.

Shelvey dijo: «Sigo pensando que fue una buena entrada hasta el día de hoy. Mi papá tiene una foto en su pequeño departamento de mí entrando y Jonny Evans, sus pies son como dos pies. [into the tackle] pero soy del tipo de tijeras [kicking].

«Creo que el árbitro fue Mark Halsey y me expulsó, pero cuando me levanto veo a Fergie en el oído del cuarto árbitro. Pienso: ‘Esto sólo es en una dirección’.

Shelvey fue expulsado por una entrada a Jonny Evans (Imagen: John Powell/Liverpool FC vía Getty Images)

«El don dijo: ‘Despídalo’. Y fue un partido tan importante, Liverpool, Man United. Mientras me alejaba, me perdí y dije: ‘Es tu culpa que me hayan echado lejos, cabrón escocés'».

A pesar de este claro acto de frustración y falta de respeto, Ferguson no se ofendió e incluso elogió a su oponente por su naturaleza fogosa. Shelvey añadió: «Pero cuando lo vi después del partido simplemente dije: ‘Mira, te pido disculpas por la forma en que te hablé, estuve mal de mi parte’. Él dijo: ‘No, no te preocupes, me gusta’.

«Y luego eso fue todo, y luego jugué contra sus equipos nuevamente y me llevé bien con él. Creo que fue exagerado debido al tamaño del juego y él acertó, simplemente dijo: ‘No te preocupes por eso'».

Shelvey luego se disculpó con Ferguson por su arrebato. (Imagen: AMA/Corbis vía Getty Images)

Shelvey también se disculpó más tarde en las redes sociales por su respuesta a la transmisión, pero hizo otro comentario sobre Fergie en la misma frase. Escribiendo en

El United terminó esa temporada con un trofeo de la Premier League y Shelvey fue despedido con un séptimo puesto en el Liverpool.