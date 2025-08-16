Me convertí en miembro de Man United, pero quería rasgar mi contrato de inmediato, lo lamenté

Alexis Sánchez llegó al Manchester United desde el Arsenal en enero de 2018, pero su tiempo en Old Trafford fue nada menos que un desastre, y desde entonces ha revelado que quería detenerse después de un día

Alexis Sánchez inmediatamente lamentó su movimiento del Arsenal al Manchester United (Imagen: Getty)

Alexis Sánchez ha anunciado que estaba dispuesto a romper su contrato del Manchester United para unirse al Arsenal después de solo una sesión de entrenamiento con los Red Devils.

El atacante chileno pasó tres temporadas y media en el norte de Londres y recolectó excelentes 80 goles y 44 asistencias en 160 actuaciones para los Gunners.

Después de que se estableció bajo la élite de la Premier League después de un período de tres años en Barcelona, donde reclamó cada gran honor, excepto la Liga de Campeones, el entonces manager José Mourinho llegó a ser correcto en 2018.

En un esquema de transferencia inusual, United y Arsenal, que se reunirán el domingo en su valor de la Premier League de la campaña, correspondió a concluir un acuerdo de intercambio, con Sánchez camino a Manchester mientras Henrikh Mkhiticyan viajó en la dirección opuesta en enero de 2018.

Antes de que se completara la transferencia, Sánchez lo había encontrado siete veces en 19 salidas de liga, un comienzo relativamente lento para el extremo, dado que había alcanzado 24 goles en la campaña anterior.

En una caída catastrófica en el rendimiento, Sánchez logró solo dos ataques de competencia adicionales para el resto de la temporada. Cerró su apertura durante seis meses como un demonio rojo con tres goles en 18 juegos en todas las competiciones, informa The Mirror.

Sánchez luchó bajo Mourinho en Old Trafford (Imagen: Getty)

En 2020, Sánchez dijo que inicialmente era optimista sobre el miembro de United, pero esos sentimientos se extinguieron rápidamente después de solo una sesión de entrenamiento.

«Acepté la oportunidad de ir al United, se sintió tentador, y fue algo bueno para mí», dijo. «Realmente me gustó este club cuando era niño. Al final firmé, pero no pedí información sobre lo que sucedió en el club.

«A veces hay cosas que no te das cuenta hasta que estás allí, y recuerdo la primera sesión de entrenamiento que tuve, me di cuenta de muchas cosas. Después de la sesión, llegué a casa y les dije a mi familia y a mi agente:» ¿No puedes desgarrar el contrato para volver al Arsenal? «

«Se rieron. Les dije que había algo que no estaba bien, no parecía correcto. Pero ya había firmado; ya estaba allí. Después de los primeros meses mantuve la misma sensación. No estábamos unidos como equipo en ese momento».

La segunda campaña de Sánchez en United, que resultó ser la última, fue considerablemente decepcionante que su temporada inaugural. Solo arrojó un objetivo de competencia en 20 actuaciones y notó que fue relegado para reemplazar las tareas durante la mayor parte del término.

Después de su omisión del equipo itinerante para un juego de carretera contra West Ham, Sánchez reveló que la elección de Mourinho de dañar seriamente su confianza.

«No fui elegido en un juego con West Ham», continuó Sánchez. «Eso nunca me pasó como un jugador. Me molestó, y dije que no podía ser posible. Pasar de los mejores en la Premier League para no jugar en cinco meses. Vine a mi casa y estaba muy triste. Al día siguiente entrené en un equipo doble porque amo lo que hago».

Los jefes de United decidieron cancelar la compañía fallida y pedir prestado a Sánchez al Inter de Milán en 2019 antes de dar un paso permanente al año siguiente. Más tarde jugó para Marsella antes de regresar a Inter en 2023. Luego causó un traslado de regreso a Udinese, su primer club europeo después de la partida de su país de origen.