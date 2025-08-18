MAZRAOUI, Martínez – Manchester United Lesuries and Return fechas después de la derrota del Arsenal

Man United perdió ante el Arsenal el domingo y aquí hay un vistazo al último en el frente de las lesiones antes de su próxima salida contra Fulham.

Martínez todavía se recupera de una lesión de ACL

Manchester United comenzó su campaña de la Premier League 2025/26 con una derrota contra el Arsenal el domingo.

United parecía claro en las primeras etapas, pero cada impulso que estaban construyendo, pronto desapareció cuando Altay Bayindir golpeó una esquina y Riccardo Calafiori soltó a casa.

Benjamin Sesko vino del banco con 25 minutos para jugar, pero fue Bryan Mbeumo quien se acercó más a un esfuerzo acrobático que acaba de ser, seguido de un encabezado que fue bien salvado por David Raya.

El siguiente paso es un viaje a Fulham el domingo, y aquí hay un vistazo al último en la lesión frontal antes del viaje a Craven Cottage:

Lisandro Martínez

Lesión: Acl.

El internacional de Argentina aún se recupera de una lesión de LCA que sufrió en febrero.

Amorim habló en Martínez antes de la colisión con el Arsenal: «Loda y Mazraoui están fuera, no pueden jugar este juego».

Posible regreso: Desconocido.

Noussair mazraoui

Lesión: Para vencer.

Como se mencionó anteriormente, Amorim Mazraoui gobernó el juego del Arsenal, pero no confirmó si estaría en condiciones de regresar.

El ex defensor del Bayern Munich no ha jugado contra Leeds desde el primer verano amistoso y desde entonces no ha sido visto en una imagen de entrenamiento lanzadas por el club.

Posible regreso: Desconocido.