MAZRAOUI, Martínez – Manchester United Lesions and Return Fechas después del sorteo de Fulham

Man United obtuvo su primer punto de la temporada contra Fulham el domingo y están de vuelta en acción en la Copa de la Liga el miércoles.

Noussair Mazraoui todavía tiene que jugar esta temporada

Manchester United está fuera de la voz en la Premier League, pero no fueron los tres puntos que esperaban.

United dibujó 1-1 el domingo con Fulham, pero tenían oportunidades más que suficientes para ganar el juego, sobre todo el penalización de Bruno Fernandes, esquió en el bar.

Hubo puntos positivos para sacar de la ejecución, al igual que la derrota contra el Arsenal en el día de apertura, pero Ruben Amorim sabe que su equipo debería comenzar a ganar juegos en lugar de más tarde. Esperan obtener su primera victoria de la temporada en el tablero el miércoles cuando se enfrentan a Grimsby en la Copa de la Liga.

Aquí hay un vistazo al último en el frente de la ubicación después del viaje a Craven Cottage:

Lisandro Martínez

Lesión: Acl.

El internacional de Argentina aún se recupera de una lesión de LCA que sufrió en febrero.

Hablando en Martínez antes de la colisión con Fulham, Amorim dijo: «Lica está fuera, Nous está fuera, el resto de los niños están en forma y listos para jugar».

Posible regreso: Desconocido.

Noussair mazraoui

Lesión: Para vencer.

Como se mencionó anteriormente, Amorim Mazraoui gobernó el juego de Fulham, pero no confirmó si estaría en condiciones de regresar.

El ex defensor del Bayern Munich no ha jugado contra Leeds desde el primer verano amistoso y desde entonces no ha sido visto en una imagen de entrenamiento lanzadas por el club.

Posible regreso: Desconocido.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.