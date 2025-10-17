Mazraoui, Martínez, Heaven: noticias sobre lesiones del Man United y fechas de regreso antes del Liverpool

Rubén Amorim ha proporcionado las últimas noticias del equipo antes del viaje de la Premier League del Manchester United a Liverpool el domingo con una actualización sobre jugadores como Noussair Mazraoui y Lisandro Martínez.

Noussair Mazraoui podría regresar para la visita del Manchester United al Liverpool (Imagen: Paul Currie/Shutterstock)

El Manchester United regresa a la acción de la Premier League el domingo cuando viaja a su rival Liverpool para causar más miseria a Arne Slot.

El United llegó al partido tras una victoria por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional, mientras que el Liverpool ha sufrido tres derrotas consecutivas, algo que no había sucedido desde la primavera de 2023.

El viernes, Ruben Amorim habló con los medios para dar las últimas noticias sobre lesiones antes de un período muy ocupado para el United. En lo más alto de la agenda estaban la condición física de Noussair Mazraoui y el tan esperado regreso de Lisandro Martínez.

Antes del viaje a Anfield, aquí tenéis las últimas noticias sobre lesiones del United…

Noussair Mazraoui

El lateral no ha jugado desde el 20 de septiembre, pero se presentó en el campo de entrenamiento de Marruecos para sus victorias en las eliminatorias para el Mundial contra Congo y Bahréin. Sin embargo, no apareció en ninguno de los dos.

Mazraoui está de regreso en Carrington, pero no está claro si estará apto para Anfield.

Lo que dijo Amorim: Durante su rueda de prensa previa al partido del viernes, dijo: «Mazraoui, no lo sé».

Posible fecha de regreso: Liverpool (A) – Domingo 19 de octubre.

El defensa del Manchester United, Noussair Mazraoui, se perdió la victoria sobre el Sunderland por una lesión (Imagen: (Foto de Michael Regan/Getty Images))

Lisandro Martínez

Lesión: Ligamento cruzado anterior (LCA)

Martínez se rompió el ligamento cruzado en la derrota por 2-0 ante el Crystal Palace en febrero y, tras someterse a una cirugía exitosa, continúa su recuperación.

No se ha fijado un calendario concreto para el regreso del defensa, pero recientemente ha regresado al césped. Sin embargo, a pesar de los rumores de que podría regresar después del parón internacional de octubre, Martínez no estará apto para el Liverpool.

Lo que dijo Amorim: «Licha no está disponible. Cerca, pero recién regresando».

Posible fecha de regreso: Noviembre.

El defensa del Manchester United Lisandro Martínez está desaparecido desde febrero por una lesión en el ligamento cruzado (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Ayden el cielo

Heaven ha sido un sustituto no utilizado del United en sus últimos cinco partidos, y su aparición anterior fue en la derrota de la Copa EFL ante Grimsby Town. Sin embargo, sufrió un duro golpe durante su paso por la selección.

Durante la derrota de Inglaterra Sub-20 ante Suiza, el defensa cayó y recibió tratamiento antes de ser sustituido en el descanso. Por suerte, Amorim no mencionó al Cielo durante su rueda de prensa previa al partido.

Lo que dijo Amorim: «El resto de los muchachos, los jugadores nacionales, están listos, pero si viste los partidos, algunos de los jugadores jugaron en Japón, así que tenemos que tener cuidado y dar más tiempo», dijo el viernes.

«Estamos tratando de equilibrar todo para que todos estén listos, pero los muchachos que regresan de las selecciones nacionales están listos para jugar».

Fecha de regreso: Domingo 19 de octubre.

