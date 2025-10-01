Mayor U -Bend, £ 18 millones Gamble: cinco cosas que Ruben Amorim debería hacer para salvar a su esposo United Job

Ruben Amorim está en el estudio después de un mal comienzo de su primera temporada completa en el Manchester United y se enfrentará a un partido que debe ganar en Old Trafford el sábado.

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

El jefe sub-impreso del Manchester United, Ruben Amorim, se enfrentará el sábado con un partido que debe ganar en casa a Sunderland.

Después de la derrota por 3-1 abyectas el sábado en Brentford, quien dejó United en 14uno Lugar con solo siete puntos de 18, la posición de Amorim como entrenador en jefe es una amenaza grave.

United insiste en que Amorim retiene el apoyo total de aquellos que están a cargo y ha rechazado sugerencias de que ya están buscando posibles candidatos para reemplazarlo.

A pesar de ese claro apoyo, Amorim sabe que tiene que lograr una victoria convincente en Old Trafford para iluminar la presión sobre él antes de entrar en el descanso internacional.

Aquí hay cinco problemas que Amorim tiene que abordar para darse la mejor oportunidad posible para ganar una victoria el sábado y calmar las llamadas para él.

Resolver el problema de los guardianes

Amorim tenía confianza con Altay Bayindir por la derrota de Brentford, en lugar de debutar en el día de la fecha límite que Senne Lammens firmó.

En su mayor parte, Bayindir lo hizo bien y fue el mejor jugador en United. Había poco lo que podía hacer para evitar el primer gol de Brentford y luego produjo dos salvamentos agradables antes de que su defensa lo expusiera nuevamente y United admitió un segundo. Lo que Amorim habrá hecho es la forma en que Bayindir fue derrotado tan fácilmente por el tercer gol de Brentford en tiempo extra, aparentemente por el camino del escocés de Mathias Jensen, que no era ni alto ni uno de los rincones de la red.

En ese contexto, ha llegado el momento de darle a Lammens su oportunidad y comenzarlo el sábado. Bayindir no ha hecho lo suficiente para mantener su lugar y Lammens, a pesar del hecho de que es una cantidad desconocida y, por lo tanto, una especie de apuesta, merece la oportunidad de mostrar el talento que United le pagó £ 18.2 millones por él.

Ordenar la defensa

Las debilidades defensivas de United fueron nuevamente expuestas en la derrota en Brentford, con Harry Maguire y Luke Shaw-diie excelente en la duramente ganada victoria por 2-1 sobre Chelsea una semana antes, los perpetradores más importantes. Ambos fueron retirados mucho antes del final, Maguire con 24 minutos para el final, y no pueden tener ninguna queja si comienzan en el sofá el sábado.

El tres de Amorim se remonta a tres esta temporada fueron Shaw, De Ligt y Leny Yoro. Este último nació el sábado pasado, después de una mala actuación en la derrota por 3-0 en el Manchester City, pero debe comenzar contra los Black Cats.

Dadas las pobres exhibiciones de Shaw contra City y Brentford, Amorim tiene que darle a Ayden Heaven en el lado izquierdo de la defensa central de tres hombres de United, con De Ligt en el medio. En los roles de ala, Amad perdió la derrota de Brentford después de una lotería familiar, pero pudo regresar a la derecha, con Patrick Dorgu para continuar a la izquierda.

Cualquiera que sea el personal que elija, Amorim debe traer a su backline débil y vacilante cierta fiabilidad y confianza.

Dale un comienzo

Uno de los aspectos más peculiares de la primera temporada completa de Amorim que estuvo a cargo fue su falta de voluntad para confiar en Kobbie Mainoo desde el principio en uno de los seis partidos de la Premier League de United.

Aunque repetidamente declaró cuánto «cree» como jugador en Mainoo, Amorim no se ha sentido lo suficientemente seguro como para comenzarlo en la competencia, insistiendo en que está luchando contra el patrón Bruno Fernandes para un lugar de partida, una pelea que el centrocampista de Inglaterra no es aparentemente insucita.

Cuando Mainoo apareció para Manuel Ugarte en Brentford con 24 minutos en el reloj, trajo más movilidad, más urgencia y más atacando a Gile al centro del campo de United. Desafortunadamente para Mainoo, su serio toque en tiempo extra finalmente abrió la puerta para que Brentford lanzara un contraataque, de modo que saquearon un tercer gol para matar el juego.

Pero Mainoo merece la oportunidad de comenzar el sábado y mostrar su valentía de ataque desde el mediocampo, donde United tiene que comenzar con el pie delantero y llevar el juego a Sunderland, aunque Amorim probablemente comienza con Casemiro, de regreso desde la suspensión, y Fernandes en el centro del campo.

Mainoo tiene que comenzar un partido de la Premier League para United esta temporada (Imagen: Getty)

Mostrar más flexibilidad

Como dijo el propio Amorim tan memorable, incluso el Papa no pudo cambiarlo del sistema 3-4-2-1 con el que estaba casado. Tener tal convicción en un sistema y una forma de jugar puede verse como una fuerza, pero la incapacidad de ajustarse cuando claramente no funciona, como lo muestran los resultados esta temporada, es en última instancia una debilidad.

Si Amorim cambiara a un sistema 4-2-3-1, sin duda daría lo mejor a los jugadores que tiene y pondría lo mejor en él. Los defensores se conformarían más en los roles familiares que desempeñaron durante la mayor parte de su carrera, mientras que el cambio le permitiría interpretar a Casemiro y Mainoo en el mediocampo, Fernandes como un no. 10, donde está mejor acostumbrado para ayudar y anotar

Por supuesto, no sucederá, dada la negativa de Amorim a cambiar su sistema, pero si esa es la colina donde el entrenador en jefe del United está dispuesto a morir, podemos ver los últimos ritos que se le dan a él y a su mandato de 11 meses este fin de semana.

Sesko ha estado muriendo de hambre en sus primeros días en United (Imagen: SmartFrame/News Images)

Mejor servicio para sesko

Después del distrito de Derby de United con los rivales locales Manchester City, Amorim admitió que su sorteo de verano de £ 74 millones estaba demasiado aislado durante el juego y el equipo tuvo que jugar más cerca de él para dejarlo jugar.

Fue una historia similar contra Brentford, aunque Sesko reclamó su primer gol del United y anotó el tercer intento después de que se salvaron sus dos primeros esfuerzos. Lo que Amorim y sus jugadores tienen que hacer el sábado es mejorar el servicio a Sesko, que ha estado muriendo de hambre hasta ahora, un hecho que se refleja en el hecho de que tiene un objetivo solitario de seis actuaciones de la Premier League, aunque solo tres de ellos comienzan.

Sesko registró 21 goles para RB Leipzig la temporada pasada, por lo que ha demostrado que puede anotar constantemente al más alto nivel, pero no debe desarrollar el concepto con sus nuevos compañeros de equipo para permitirle encontrar la red libre.

Una característica de la primera mitad de una docena de viajes de Sesko para United ha sido su disposición a dejar que Dartruns salga corriendo del balón, pero estos no fueron seleccionados por sus compañeros de equipo, algo que Amorim y su personal tienen que trabajar para el partido de Sunderland.