‘May Tomorrow’ – Pep Guardiola espera la transferencia de Man City a Rico Lewis

Manchester City -Manager Pep Guardiola habló sobre Rico Lewis en medio de el interés de transferencia de Nottingham Forest

Rico Lewis

Pep Guardiola espera que Rico Lewis permanezca en el Manchester City, pero no excluye la partida. Nottingham Forest está interesado en firmar la academia graduada con dos semanas de la estrella de transferencia restante.

Lewis tuvo un verano prometedor con los Blues, pero fue omitido del equipo del Día de la Competencia para la final de la Copa FA la temporada pasada, a pesar del puntaje del gol de apertura en su victoria semifinal. Después de ganar James McAtee de City, Forest quiere romper otro talento en casa de Etihad.

Ese talento podría verse nuevamente en la victoria 4-0 en Wolves el sábado, con Lewis excelente de inmediato antes de ser reemplazado por Matheus Nunes. City no ha firmado un especialista en la ventana de transferencia, por lo que la posición es para la toma.

Guardiola habló con el jugador sobre una posible partida, y aunque cree que se quedará, no había garantías en un verano de cambio para el equipo.

«Creo que se quedará. Creo», dijo. «Me dijo eso. Pero tal vez cambiará mañana.

«Por ejemplo, en el caso de Phil, para Rico, para Nico O’Reilly, tengo una simpatía especial porque tenían 16 o 17 años cuando llegaron aquí y ganamos competiciones principales. En su papel, él es un jugador extraordinario.

«Pero él es tan pequeño. Si él fuera más grande, diríamos:» Oh, qué jugador. «Hoy creo que se quedará, pero no sé qué va a pasar».

Por su parte, Lewis expresó su deseo de quedarse en Etihad. Hablando después de la victoria sobre el bosque, el jugador de 20 años dejó en claro que le gustaría quedarse en la ciudad y luchar por sus posibilidades para el primer equipo.

«Para mí nunca me he visto en otro club», dijo Lewis. «Siempre quise jugar para la ciudad. Es el club de mis sueños, y como verá hoy, cuando juego con el tipo de jugadores con los que juego, saca lo mejor de mí, así que estoy muy feliz.

«Todos quieren certeza y seguridad, pero al final del día se muestra sobre mí», dijo. «Depende de mí actuar. Depende de mí aprovechar las oportunidades. Si aprovecho mis propias oportunidades, lo haré. Si no lo hago, tengo que trabajar y mejorar.

«La temporada pasada jugué más que la temporada antes, esta temporada quiero jugar más que la temporada pasada, por lo que siempre es el mismo gol y se convierte en un jugador establecido».

