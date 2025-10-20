Matthijs de Ligt revela dos debilidades del Liverpool a las que apuntó el Man United

El Manchester United logró el domingo su primera victoria en Anfield desde 2016 gracias a los goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire.

Matthijs de Ligt volvió a tener un buen desempeño cuando el Manchester United derrotó al Liverpool en Anfield (Imagen: Getty Images)

Matthijs de Ligt ha revelado que el Manchester United podría haber apuntado a los laterales del Liverpool Milos Kerkez y Conor Bradley en su victoria por 2-1 en Anfield el domingo.

Los Rojos comenzaron bien gracias a un pase en profundidad de Amad por el flanco derecho, lo que permitió a Bryan Mbeumo anotar el primer gol. Cody Gakpo, que estrelló tres disparos en el palo durante el partido, empató a falta de doce minutos y pareció cambiar el rumbo a favor de los locales.

Sin embargo, un cabezazo tardío de Harry Maguire restableció la ventaja del United y aseguró una victoria crucial. Después del partido, De Ligt habló con ViaPlay sobre dos áreas clave que los Rojos querían explotar en Anfield.

«Sabíamos que el Liverpool tenía debilidades y esos eran sus laterales», explicó. «Todos estábamos muy entusiasmados y la concentración era muy alta. Hoy fue un partido en el que realmente hay que estar concentrado».

El plan de juego del United para centrarse en los laterales funcionó, y Bradley se vio obligado a abandonar en la hora de juego mientras el equipo de Arne Slot perseguía el partido. Kerkez permaneció durante todo el partido, pero el gol de Mbeumo lo dejó frío.

El resultado del United significa que han subido al noveno lugar en la Premier League. Están a sólo dos puntos de los cuatro primeros, ya que se han enfrentado a cuatro de los cinco primeros esta temporada.

El próximo partido del United será contra Brighton y Hove Albion el sábado. Los Seagulls vencieron al Newcastle por 2-1 el fin de semana, y el exdelantero de los Rojos Danny Welbeck anotó el gol de la victoria.

