Matthijs De Ligt expresa su opinión contra Ruben Amorim mientras se resume la relación entre el Man United

Matthijs de Ligt ha sido uno de los jugadores de confianza de Ruben Amorim durante los últimos once meses y el defensa del Manchester United ha hablado de la relación entre ambos.

Matthijs de Ligt habló sobre el reinado de Rubén Amorim en el Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El defensa del Manchester United Matthijs de Ligt ha dado una idea de cómo se siente el vestuario con respecto a Ruben Amorim después de un lento comienzo de temporada en la Premier League.

El United se encuentra actualmente décimo en la Premier League después de siete partidos, con sólo tres victorias. Antes del parón internacional, la victoria por 2-0 sobre el Sunderland alivió la presión sobre Amorim, que se había convertido en uno de los favoritos de las casas de apuestas para ser despedido.

Este fin de semana, el United viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool en la Premier League, con la esperanza de añadir más miseria a Arne Slot, que ha perdido sus últimos tres partidos. El año pasado, Amorim salió de Merseyside con un empate 2-2 contra los aspirantes a campeones gracias al empate tardío de Lisandro Martínez.

El futuro de Amorim en Old Trafford sigue en discusión. Bruno Fernandes admitió recientemente que el apoyo de Sir Jim Ratcliffe a Amorim traerá estabilidad al club.

De Ligt, que fue fichado justo antes del nombramiento de Amorim hace casi un año, ha seguido las palabras de Fernandes desvelando su relación con el técnico del United. En declaraciones a The Telegraph, el holandés explicó la importancia de la comunicación entre los jugadores y el entrenador.

«Tengo una buena relación con él. [Amorim] Por eso, porque él es muy directo y yo soy muy directo con él”, dijo. Se trata de honestidad y también en la honestidad puedes decir cosas que a veces no son tan buenas y eso también lo aceptas, ya sabes, porque es la única manera. La comunicación y la claridad son lo más importante en un equipo”.

Rubén Amorim ha ganado sólo tres partidos de la Premier League esta temporada (Imagen: Getty Images)

También se le preguntó a De Ligt sobre el consistente sistema 3-4-2-1 de Amorim, algo que ha declarado públicamente que no cambiará. «Estamos mejorando como equipo», dijo.

«En el fútbol moderno, incluso si juegas con cuatro defensas, casi todos los equipos juegan construyendo con tres defensores. Y nosotros, a menudo, defendemos con cuatro defensores.

«Siempre es fácil decir ‘sistema esto, sistema aquello’. Pero en última instancia, siempre es adaptable en el juego. No hay una situación en la que el sistema sea siempre el mismo en el juego. En esa forma de ser flexibles y en la estructura, tenemos que encontrar una manera de hacer todo bien y hacer que todo suceda».

Paquete de lanzamiento de Man United y venta de mercancías. Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y productos del Man United con más de £60 de descuento en artículos seleccionados.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.