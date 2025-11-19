Matthijs de Ligt deja claro sus verdaderos sentimientos sobre la mayor crítica de Rubén Amorim al Man United

El defensa del Manchester United Matthijs de Ligt regresó a la defensa de cuatro de Holanda el lunes por la noche.

Ruben Amorim y Matthijs de Ligt conversan tras la derrota del Manchester United ante el Arsenal la temporada pasada (Imagen: Shaun Botterill/Getty Images)

El central del Manchester United, Matthijs de Ligt, ha admitido que le resulta más fácil el sistema de cinco defensas de Ruben Amorim a medida que pasa el tiempo.

Amorim ha sido duramente criticado por su decisión de seguir con la defensa de cinco defensores, con tres centrales jugando junto a dos laterales. Algunos argumentaron que el técnico portugués necesitaba ser pragmático y volver a un sistema tradicional de cuatro defensas para asegurar resultados.

Antes de la victoria del Burnley y en medio de crecientes críticas, el técnico del United dijo a los periodistas: «Chicos, si creo que es mejor cambiar… He jugado toda mi vida en el 4-4-2, 4-3-3. El único sistema con el que no he jugado ni un minuto: 3-4-3.

«Sólo tengo una idea: tenemos que ser tan buenos en esta forma de jugar, y luego nos vamos a adaptar. Es como si algunos entrenadores tuvieran una mentalidad: voy a implementar este sistema y luego voy a cambiar».

«Lo que pienso es que tenemos un sistema que se va a adaptar a diferentes sistemas, y si todos hacen esto con los ojos cerrados, voy a cambiar muchas cosas».

El United lleva una racha invicta de cinco partidos y está a un punto de los cuatro primeros. Una parte integral de esta forma reciente es De Ligt, quien ha sido titular en todos los partidos de la Premier League para Amorim esta temporada.

El lunes por la noche jugó los 90 minutos completos junto a Virgil van Dijk del Liverpool entre los cuatro últimos cuando Holanda derrotó a Lituania en su último partido de clasificación para la Copa del Mundo y encabezó su grupo. Después del partido, se le preguntó a De Ligt sobre su preferencia y el jugador de 26 años insistió en que no tenía ninguna.

Matthijs de Ligt con el balón de Holanda en su regreso al once inicial de la selección

«No, realmente no tengo ninguna preferencia», dijo a Flashscore. «En el Manchester United jugamos con una defensa de cinco hombres, pero sobre el papel defendemos con cuatro hombres.

«No me sentí incómodo hoy; me sentí igual que siempre. Puedo jugar en ambos sistemas. Ahora tengo más experiencia con una defensa de cinco hombres; cuanta más experiencia tienes, más fácil se vuelve».

En el último partido antes del parón internacional de noviembre se pudo ver el punto de De Ligt en los entrenamientos. El United a menudo volvía a tener un cuatro, con Luke Shaw moviéndose al mediocampo central.

Holanda ya se ha clasificado para el Mundial y De Ligt expresó su alegría tras el partido en su primera titularidad con su país desde noviembre pasado. «¿Si es un regreso? Sí, un poco», admitió.

«La última vez no estuve allí, hace mucho que no soy titular, así que estoy contento con el día de hoy. La temporada va bien hasta ahora.

«No estoy seguro de si se puede llamar temporada de regreso, pero me siento bien y el club lo está haciendo mejor. Ahora estoy siendo recompensado con un comienzo, así que eso es genial».

«Son [the World Cup] Todavía queda un largo camino por recorrer», afirmó De Ligt. «Se tratará de estar en forma, eso es lo más importante para todos».