Matheus Cunha trae la actualización del hombre unido lesión libremente en medio de nervioso Ruben Amorim espera

El nuevo atacante del United Matheus Cunha de Manchester se tocó el sábado durante la victoria 3-2 contra Burnley en Old Trafford

Manchester United Vooruit Matheus Cunha (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images)

El nuevo atacante del Manchester United, Matheus Cunha, ha proporcionado una actualización positiva para los partidarios en medio de la preocupación por su estado físico después de la victoria sobre Burnley.

Cunha, quien aún no ha anotado para los Rojos a pesar del rendimiento positivo, se vio obligado a retomarse en Old Trafford después de una lesión en los isquiotibiales el sábado. Los fanáticos del United obtuvieron una razón completa para el optimismo cuando las imágenes entraban en línea desde el brasileño que corría libremente fuera de Old Trafford.

Pero esta semana se confirmó que Cunha se había retirado del equipo de Brasil de Carlo Ancelotti debido a la lesión que condujo a más preocupaciones. En sus tareas de los medios después del juego, Ruben Amorim admitió que estaba preocupado por Cunha y Mason Mount después de que ambos recogieron problemas en Scott Parker.

«Era difícil perder a un jugador como Cunha y Mason Mount – Mount jugó durante unos 30 minutos con una lesión», dijo. «No sé [if they are long-term injuries]No lo sé, pero estoy preocupado por eso.

«Son muy importantes para nosotros, así que ya veremos». El estado de ánimo de Amorim puede haber sido aclarado por la actividad de las redes sociales de Cunha el martes.

Cunha fue a Instagram y envió un mensaje a United y dio una breve actualización sobre su estado de lesión. «Qué entorno tan increíble, es genial estar aquí», escribió.

«Volveré pronto, siempre con alegría y gratitud. Gracias por todos los mensajes».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Su tono sugiere que United no estará sin Cunha por mucho tiempo y eso ciertamente será esperanza. Después del descanso internacional, los Rojos vuelven a la acción en una gran colisión contra los rivales locales Manchester City en el estadio Etihad.

Si Cunha no es adecuado para la luminaria, Benjamin Sesko o Kobbie Mainoo podrían reemplazarlo en el XI inicial.

