Manchester United perdió ante Brentford el sábado 3-1 en la Premier League y Matheus Cunha hizo sus sentimientos completamente claros después de la dañina derrota para los hombres de Ruben Amorim.

Matheus Cunha y Bruno Fernandes no lograron inspirar al Manchester United para ganar contra Brentford (Imagen: (Foto de Javier García/Shutterstock))

Matheus Cunha no se detuvo el sábado al evaluar el desempeño del Manchester United contra el Brentford en la Premier League. Los objetivos de Igor Thiago (X2) y el reemplazo Mathias Jensen sellaron una victoria para las abejas, con el primer gol de Benjamin Sesko para United solo un consolación en última instancia.

El lado de Ruben Amorim fue dos goles en la parte posterior del estadio de la comunidad GTech después de 20 minutos con Thiago que causó todo tipo de problemas.

Sesko trajo a United de regreso al juego justo antes del intervalo de corta distancia por tercera vez para pedir abrir su cuenta.

Bruno Fernandes tuvo la oportunidad de igualar el punto de penalización a la mitad de la segunda mitad cuando Nathan Collins Bryan Mbeumo contaminó, pero Cooimhin Kelleher salvó su esfuerzo doméstico. Brentford se aferró al resto y tomó un tercero en el tiempo de parada cuando Jensen disparó en un excelente esfuerzo que pasó a Altay Bayindir.

Una tercera derrota de seis partidos de liga ve a United en la mitad inferior de la mesa con la victoria del fin de semana pasado, solo enciende ligeramente la presión sobre las luces amorimas

La derrota contra Brentford ha vuelto a ver preguntas, pero cuando los portugueses se enfrentaron a ellas, ofreció una respuesta clara.

«Nunca estoy preocupado por mi trabajo, no soy ese tipo de hombre», dijo al partido del día de la BBC. «No es mi decisión. Haré lo mejor que pueda hacer cada minuto que estoy aquí».

Cunha también habló un juicio posterior al partido con la suspensión de verano que proporcionó una evaluación muy justa, incluida la revelación del sentimiento en el vestuario unido.

«[The mood] Es terrible «, le dijo a TNT Sport». Para ser honesto, terrible. Siempre digo lo mismo, sabemos lo importante que es jugar para un club como este y vamos por cada juego para ganar.

«No terminar así, es una sensación terrible. Todos querían hacer más, todos tienen que hacer más. Por supuesto que tenemos que ir de nuevo, ese es el camino.

«Para ser honesto, tratando de encontrar disculpas, no creo que sea el camino. Sabemos qué hacer. No creo que lo hayamos hecho bien. Estaban más en forma, llegaron y marcaron goles, pero como dije, eso no es una excusa. Sabemos lo que han sugerido jugar y jugarán lo que quieren».

