Matheus Cunha ofrece una pista de lesiones ‘domingo’ del Manchester United para Man City Clash

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim está de pie para una espera nerviosa para ver si Matheus Cunha Fit será para el viaje a Manchester City

Matheus Cunha representado para llegar al Old Trafford del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, sugirió que su recuperación de la lesión está progresando bien e insinuó que podría estar en forma para el viaje del domingo a Manchester City en la Premier League.

Los fanáticos del United se apoderaron de su respiración colectiva para el descanso internacional cuando el brasileño del campo fue forzado a la victoria sobre Burnley. En ese momento parecía que Cunha había sufrido una lesión en los isquiotibiales, aunque eso no se confirmó.

Se crearon más preocupaciones cuando Cunha se retiró del equipo nacional brasileño para el descanso internacional en septiembre, muchos se preguntaron si se recuperaría a tiempo para la colisión contra la ciudad. Afortunadamente, Cunha permaneció de buen humor durante el descanso y es difícil restaurar el gimnasio.

El domingo, Cunha fue a Instagram para compartir una serie de imágenes de su sesión de gimnasia con su última noche, tal vez insinuando que podría regresar este fin de semana. Mostrado de buen humor, el de Post de 26 años respaldó: «Sunday’s», con un emoji sonriente.

El significado detrás de la publicación es, por supuesto, para la interpretación. Por un lado, simplemente puede ser una leyenda con respecto al día de la semana que estaba entrenando.

Matheus Cunha representada con espíritus positivos mientras continúa su reparación de lesiones

Sin embargo, el emoji podría llevar a la interpretación de que se está acercando a la aptitud completa nuevamente y que el partido ‘domingo’ contra City regresará al campo. Si ese es el caso, sería un alivio bienvenido para Ruben Amorim.

Hasta ahora, Cunha ha sido un pilar en el Strikeforce y Amorim tendrá la esperanza de tener el equipo más fuerte disponible para él para la competencia en el Estadio Etihad. En los últimos años, United ha ingresado al Derby como desvalidos, pero podría tener una razón para afirmar que son favoritos esta vez si están por encima de sus vecinos en esta fase temprana de la campaña.

Además de Cunha, Amorim también estará esperando noticias prometedoras sobre las circunstancias de Mason Mount, Diogo Dalot y Lisandro Martinez antes de la luminaria.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.