Matheus Cunha Man United Lesión nueva

Manchester United -Baas Ruben Amorim parece dar la bienvenida a Matheus Cunha de una lesión para la visita de Chelsea a Old Trafford en la Premier League

Se espera que la estrella del Manchester United, Matheus Cunha, regrese de una lesión al Chelsea (Imagen: (Martin Rickett/PA -wire)))

Se espera que Matheus Cunha regrese de una lesión para la colisión de la Premier League del Manchester United contra Chelsea en Old Trafford este sábado. El jugador de 26 años fue forzado después de solo 31 minutos de la victoria 3-2 contra Burnley antes de la vacaciones internacionales de septiembre.

El descanso doméstico de dos semanas le dio tiempo para recuperarse sin perderse muchos partidos, lo cual fue una buena noticia para Ruben Amorim, pero estaba ausente en el equipo para enfrentarse a Manchester City el fin de semana pasado.

Los comentarios del jefe del United antes de esa colisión ardiente sugirieron que regresaría antes que más tarde. Los proponentes habrían temido lo peor cuando el delantero del Chelsea, Liam Delap, sufrió una lesión en los isquiotibiales el mismo día y lo excluyó durante unos meses.

Los Blues son los siguientes oponentes de United, y parece que Cunha y Mason Mount, que también salieron por la lesión durante el descanso, insisten en participar. Con todo lo dicho, Deporte para hombres Observó las últimas noticias y actualizaciones sobre el posible regreso de Cunha.

Actualización de Amorim

Antes de la cara del Chelsea, Amorim estuvo presente para entregar una actualización de noticias de equipo mixto. ‘[Diogo] Dalot está fuera, Mase y Cunha están en el equipo «, el hombre admitió United Boss en su conferencia de prensa para el juego.

«A pesar de [Lisandro Martinez] Todavía está fuera, eso es todo. «Dos atacantes tienen que estar disponibles nuevamente, debe haber muy probablemente un impulso que probablemente ambos del banco se usen después de los últimos juegos de hace tres semanas.

Postura del jugador

Si dependiera de Cunha, el internacional brasileño habría pasado más de lo que probablemente no se perdieron sesiones de entrenamiento o juegos para United debido a una lesión.

Después de confirmar que Cunha, Mount y Dalot no estarían disponibles para enfrentarse a la ciudad, Amorim dijo: «No quiero decir [when they could be back]. Si hablas con Cunha afuera, él dirá que puede jugar este juego. Empujan muy fuerte. «

La última actualización con respecto a un posible regreso para Cunha llegó gracias al periodista Ben Jacobs, y ciertamente muestra que está haciendo todo lo posible para jugar tantos minutos como sea posible.

Hablando en el puesto de United, dijo: «[Matheus] Cunha ha trabajado con un entrenador personal y le dice a la gente que estará listo para el juego del Chelsea. «

Plan de chelsea

Cunha Back es un gran impulso para Amorim y United, pero no está claro cuánto podrá jugar. Dada la intensidad en la que probablemente se jugará la naturaleza del Chelsea, probablemente sea del banco que proviene del banco, probablemente dependiendo del estado del juego.

Una opción alternativa sería comenzar a Cunha con la posibilidad de llevarlo con el intervalo o justo antes del viaje de la hora.

