El nuevo hombre Utd Lesions News después de su última victoria sobre Burnley en Old Trafford el sábado.

Matheus Cunha fue forzado durante la victoria sobre Burnley. (Imagen: AFP)

El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, es visto y deja que Old Trafford corra libre, a pesar de que fue llevada el sábado en la primera mitad de su victoria por 3-2 el sábado.

Los Rojos merecieron su primera victoria de la temporada contra el equipo recién promovido, debido al ganador de Bruno Fernandes. Los hombres de Ruben Amorim fueron acoplados dos veces por los Clarets después de su propio gol de Josh Cullen y Bryan Mbeumo.

Sin embargo, en la primera mitad, Cunha fue forzada con lo que parecía ser una lesión en los isquiotibiales en el minuto 31.

El brasileño fue reemplazado por Joshua Zirkzee antes de atravesar el túnel.

Hablando después del último silbato, Amorim le preocupó la lesión del atacante. «Fue difícil perder a un jugador como Cunha y Mason Mount – Mount jugó durante unos 30 minutos con una lesión», dijo el entrenador en jefe del United.

Cuando se les preguntó si eran problemas a largo plazo, respondió: «No lo sé, no lo sé, pero estoy preocupado por eso. Son muy importantes para nosotros, así que ya veremos».

A raíz del juego, Cunha fue vista libremente fuera de Old Trafford.

Un video se sumergió en línea del atacante que se veía bien y sonrió a los fanáticos mientras salía del estacionamiento.

Desde entonces, Cunha ha sido nombrado por Carlo Ancelotti en las calificaciones de la Copa Mundial de Brasil el próximo mes. Los campeones mundiales de cinco veces compiten contra Chile el 5 de septiembre, antes de pararse contra Bolivia cinco días después.

United esperará que Cunha sea bueno frente al Manchester City en dos semanas.

