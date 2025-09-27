Matheus Cunha habla después de la pérdida del hombre unido contra Brentford: «probablemente no sea una buena manera de responder»

Man Utd perdió 3-1 contra Brentford el sábado en la Premier League y Matheus Cunha pensó en la exhibición.

Cunha habló después de la derrota por 3-1. (Imagen: Mutv)

Matheus Cunha admitió que era difícil hablar abiertamente después de la derrota del Manchester United contra Brentford.

Ruben Amorim tuvo una gran oportunidad para ganar partidos consecutivos de la Premier League por primera vez contra Brentford después de una victoria contra el Chelsea el fin de semana pasado.

Brentford comenzó el juego en el pie delantero y tuvo una ventaja de dos goles en 20 minutos.

Igor Thiago arrojó un aparato ortopédico, pero Benjamin Sesko anotó su primer gol desde que había sido firmado para el intervalo para reducir la mitad de la escasez. Bryan Mbeumo ganó un penal con otros 15 minutos y Bruno Fernandes dio un paso al frente, solo para salvar sus esfuerzos del portero de Brentford, Cooimhin Kelleher.

Brentford cerró la victoria con un gol de tiempo de lesión de Mathias Jensen.

Cunha le dijo a Mutv: «En este momento, algo es muy, muy difícil decir que algo es muy difícil. Sabemos lo importante que es usar esta camisa y ganar cada juego.

«Es muy frustrante venir aquí y no ganar porque sabemos que cada juego en la Premier League es importante para nosotros esta temporada. Tenemos que hacer más, esa es la clave, creo.

«Por el momento, probablemente no sea una buena manera de responder algunas preguntas».

Cunha continuó: «Tenemos que ir al campo de entrenamiento y hacer todo lo que podamos, mejorar, mejorar, mejorar. Esta es la palabra y creo que deberíamos usarlo. Debemos enfocarnos y ahora tenemos un gran personaje. Sabemos lo importante que es esta camisa. Y tenemos que ganar juegos.

«El elemento más importante es mejorar. Vamos, omitamos este juego. Este juego es parte del pasado y tenemos que mirar hacia adelante. Por supuesto, tenemos que hacer todo lo mejor para continuar».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.