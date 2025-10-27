Matheus Cunha envía un mensaje de dos palabras a Bruno Fernandes tras el momento del Man United

Bruno Fernandes celebró su aparición número 300 con los colores del Manchester United con una actuación segura en la victoria por 4-2 contra Brighton en Old Trafford el sábado.

Bruno Fernandez (Imagen: Getty Images)

Matheus Cunha envió un elegante mensaje a Bruno Fernandes después de que el capitán del Manchester United cumpliera su partido número 300 con el club contra Brighton el sábado.

Fernandes, que se unió al United en febrero de 2020 en un acuerdo de £47 millones más complementos procedente del Sporting CP, se ha convertido en un verdadero héroe de culto y una figura confiable desde su traslado a Old Trafford. El portugués marcó 100 goles y dio 87 asistencias a los Rojos, ganando dos trofeos importantes.

Marcó su aparición número 300 con el United contra Brighton, ayudando a su equipo a ganar 4-2. El jugador de 31 años hizo una actuación de capitán y controló el centro del parque mientras los Rojos lograban una tercera victoria consecutiva.

Después de que Fernandes reflexionara sobre el hito en Instagram, Cunha envió un mensaje a su compañero del United. «Celebrando el 300 aniversario de la mejor manera [raising hands emoji]”, dijo Fernandes, junto con varias imágenes del partido.

Mientras tanto, Cunha respondió diciendo en su historia de Instagram: «300 capi», junto con dos emojis de aplausos.

Bryan Mbeumo, Ayden Heaven, Amad Diallo, Leny Yoro y Matthijs de Ligt estuvieron entre los jugadores del United que dejaron un comentario en la publicación de Fernandes mientras respondía a su aparición número 300 con el United.

En cuanto al partido en sí, Cunha y Casemiro pusieron al United por delante 2-0 en la primera mitad, antes de que Mbeumo le diera a los Rojos una ventaja de tres goles poco después de la hora. Danny Welbeck y Charalampos Kostoulas dieron un susto al United hacia el final, pero Mbeumo anotó su segundo y el cuarto de los Rojos para completar la victoria.

Al reflexionar sobre la victoria de su equipo contra Brighton, Amorim dijo después del partido: «Me siento bien. Creo que jugamos bien, pero al final sufrimos un poco por culpa nuestra en la forma en que encajamos el primer gol.

«Sientes que en ese momento del partido estamos cerca del cuarto gol y no tenemos que sufrir uno. Pero ellos hicieron todo. Correron, jugaron con el balón, lo sujetaron cuando fue necesario. Así que fue un buen partido».

“Tienes el control del partido y luego consigues un gol”, añadió Amorim. «Y luego sufrimos un poco. Tienen mucho talento. Tienen mucha calidad con el balón y controlan eso y usan ese impulso para controlar el juego. Pero estamos mejorando en la forma en que reaccionamos ante los malos momentos, y hoy lo hicimos de nuevo».

«Estamos reaccionando un poco mejor y eso es muy importante. Sabemos sufrir. Cuando sufrimos juntos es mucho más fácil ganar partidos».

Man United ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.