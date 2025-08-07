El último Manchester United Transfer News, porque continúan siguiendo un acuerdo para Benjamin Sesko.

Manchester United ha progresado en su búsqueda para firmar a Benjamin Sesko. (Imagen: 2025 Imagen Foto -Oficina)

El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, ha indicado su aprobación a la esperanza del club para aterrizar el delantero RB Leipzig Benjamin Sesko.

Las noticias de la tarde de Manchester Anteriormente, el miércoles, el club estaba convencido de que el jugador de 22 años prefiere un traslado a Old Trafford sobre Newcastle United. Ambos equipos han presentado ofertas para la vanguardia la semana pasada con Newcastle que ofrece más.

United ha ofrecido € 75 millones (£ 65.3 millones) más € 10 millones (£ 8.7 millones) en complementos para firmar a Sesko, mientras que se cree que las Urracas han aumentado su última oferta a € 80 millones (£ 69.8 millones), incluidos los complementos.

Aunque no tiene que ofrecer al fútbol de la Liga de Campeones, a diferencia de Newcastle, está claro que Sesko quiere firmar para United. El Internacional de Eslovenia, de 22 años, ha rechazado previamente la posibilidad de ir a Old Trafford, a favor de intercambiar RB Salzburg por Leipzig.

El miércoles, United dio un gran paso para hacer de Sesko su cuarta firma del verano. Ineos ya ha agregado a Cunha, Diego Leon y Bryan Mbeumo al equipo de Ruben Amorim, pero un delantero es la principal prioridad antes de que se cierre la ventana.

A raíz de la noticia de que United había crecido la confianza para aterrizar a Sesko, Cunha aparentemente aprobó la llegada de su posible nuevo compañero de equipo. Popular Instagram – Página ‘433’, con más de 77 millones de seguidores, colocó una imagen de Sesko que celebra con una camisa unida, al igual que Zlatan Ibrahimovic.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Sesko creció con el empeoramiento del ex Ster Ibrahimovic y admitió en 2023 que admiraba su aura en el campo. La imagen en Instagram fue amada por Cunha, algo que el verano firmó antes antes de que Drew Drew.

