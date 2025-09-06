Matheus Cunha deja a un hombre de las cuatro palabras en la actualización de lesiones de Man United en el medio de Man City Wait

Manchester United News como Matheus Cunha ofrece una nueva actualización de lesiones en su página de redes sociales privadas

Matheus Cunha se vio obligada a lesionarse durante el partido de la Premier League del Manchester United con Burnley

El Manchester United, Matheus Cunha, ha arrojado una actualización positiva sobre su árbitro de lesiones en las redes sociales una semana antes del primer derbi de la temporada de Manchester.

Cunha fue forzada en la primera mitad de la victoria de la Premier League de United en Burnley para el descanso internacional. Se cree que el brasileño ha recogido un problema con los isquiotibiales.

El jugador de 26 años fue representado que Old Trafford se fue libremente después de la victoria de 3-2, pero luego se retiró del equipo brasileño para sus calificaciones de la Copa Mundial este mes.

«Era difícil perder a Cunha y Mason Mount, porque Mason Mount jugó durante 30 minutos con una lesión», dijo Amorim. «Estoy preocupado por eso porque son muy importantes para nosotros. Lo veremos».

Añadió: «No sé [how are they]No lo sé. Los comprobaremos. Realmente necesitamos que esos tipos sean realmente competitivos. «

Debido a que tuvo lugar el incidente contra los Clarets, Cunha sugirió que pronto estará «de regreso» en las redes sociales. Ahora el antiguo as de los Wolves ha proporcionado otra actualización sobre su historia de Instagram.

Matheus Cunha ha arrojado una nueva actualización de lesiones sobre su Instagram (Imagen: Instagram)

Compartió una imagen de él en una bicicleta de práctica en un gimnasio y escribió: «De Tijd está volando», junto a un Klokemoji y Dynamietemoji.

Luego, Cunha compartió una estatua de Aquel que posó con una cinta polaca de UFC y dijo: «Obrigado Pela Mororal», quien se tradujo en «gracias por la moralidad».

Actualmente no está claro si estará disponible para el Derby de Manchester de la próxima semana contra Manchester City.

