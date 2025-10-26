Matheus Cunha comparte las reacciones de Mbeumo y Sesko ante su primer gol con el Manchester United

Matheus Cunha estuvo en el marcador cuando el Manchester United derrotó al Brighton por 4-2 en la Premier League, y el delantero brasileño abrió la cuenta para los Red Devils.

Matheus Cunha celebra tras marcar el primer gol del Manchester United (Imagen: Oli Bufanda/AFP)

Al delantero del Manchester United Matheus Cunha se le recomendó que disfrutara el momento después de marcar su primer gol con los Red Devils en la victoria contra el Brighton en la Premier League.

El delantero brasileño estaba desesperado por una resolución antes del partido y le costó expresar sus emociones con palabras después de lograr un sueño.

United aseguró los servicios de Cunha de los Wolves durante la ventana de transferencia de verano como parte de un gasto de £ 200 millones para aumentar sus opciones de ataque, que también vio los fichajes de Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo.

Los nuevos compañeros de Cunha ya habían abierto sus cuentas esta temporada, dejando al jugador de 26 años decidido a hacer lo mismo.

El arma de ataque de Ruben Amorim rompió el punto muerto en Old Trafford mientras su equipo resistió una enérgica batalla tardía de los Seagulls para lograr una victoria en casa por 4-2.

El resultado representó la tercera victoria consecutiva del club después de las victorias sobre Liverpool y Sunderland en sus partidos anteriores.

Cunha parece estar desarrollando un fuerte vínculo con sus compañeros delanteros, quienes claramente estaban felices de verlo encontrar el fondo de la red. El delantero expresó su gusto por ser parte de este compañerismo.

Matheus Cunha celebra su gol (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

“Es difícil decir algo ahora”, admitió Cunha. «He trabajado muy duro para esto. Este es el Club y esta actuación debe ser ordinaria y normal.

«Me siento muy bien de ser parte de esto. Mi primer gol aquí en Old Trafford, lo he soñado mucho, pero por supuesto la victoria es mucho más importante.

“Estaba bromeando con Bryan [Mbeumo] Y [Benjamin] Sesko, les dije que necesito tener este sentimiento. [scoring]Tenía tantas ganas de ser parte de esto y cuando marqué me dijeron: ‘Mira, ahora puedes disfrutarlo’. Apoyando a mis compañeros de equipo todo el día, me siento muy bien de ser parte de esto”.

El técnico del United, Amorim, estuvo igualmente encantado de ver a Cunha encontrar el fondo de la red, aunque reconoció que la actuación del delantero fue impresionante en todo momento. El estratega portugués elogió las aportaciones del brasileño.

«Sentías que, creo que todos lo sintieron contra el Liverpool, él tiene más confianza cuando el partido es más difícil, quiere la responsabilidad», dijo Amorim en su rueda de prensa.

«Me gusta mucho la forma en que defiende hoy. No saltó todo el tiempo. No saltó y luego volvió a la posición sin el ritmo adecuado. Hoy, [he] defender muy bien.

«Y cuando tiene el balón, no es mi preocupación. No me preocupa [when] Matheus tiene el balón. Luchó por no marcar goles. Puede que intente esconderse, pero lo entiendo.

«Él estaba muy feliz, pero yo también [happy] no sólo con Matheus. Creo que todos entendieron muy bien cómo vencer a un muy buen equipo».

