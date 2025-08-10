Mason Mount envía a Benjamin Sesko -Informe después de Man United Transfer y Ruben Amorim Access

Manchester United presentó el sábado Benjamin Sesko al Oude Trafford, después de la llegada a un acuerdo de £ 74 millones de RB Leipzig

Benjamin Sesko es bienvenido por los partidarios del Manchester United en Old Trafford (Imagen: Daniel Chesterton/Offside/Offsis a través de Getty Images)

El mediocampista Mason Mount del Manchester United ha dado la bienvenida a Benjamin Sesko en Old Trafford después de jugar en su posición contra Fiorentina el sábado.

El nuevo centro hacia adelante de los Rojos voló a Manchester el jueves por la noche y completó sus piezas médicas y finales de papeleo el viernes. El sábado por la mañana, United anunció su nueva adquisición de RB Leipzig con un chapoteo de £ 74 millones en el esloveno.

Su llegada pone fin al interés a largo plazo en Sesko, que comenzó hace tres años, mientras que el delantero central era para RB Salzburg. El jugador de 22 años no fue comprado a tiempo para llegar al club italiano, pero fue presentado a los fanáticos para el inicio en el Teatro de los Dreams.

Con Sesko ausente, Ruben Amorim eligió jugar el montaje en una posición falsa nueve que no funcionó como un gran efecto. Después del partido contra Mutv, Amorim admitió: «Luchamos sin una referencia como delantero.

«Tenemos un nuevo jugador [Sesko]Entonces ya veremos. «Siga el sorteo y la victoria final de la multa en el Florence Club, Mount fue a las redes sociales para dar la bienvenida a Sesko en su nuevo hogar.

«Bienvenido al hermano de la familia», escribió en Instagram mientras compartía una foto de la amplia sonrisa de Sesko antes del final de Stretford. Todavía está por verse si el nuevo recluta de 22 años está listo para comenzar el partido inaugural de la Premier League contra el Arsenal el próximo fin de semana.

Mason Mount envía un mensaje de bienvenida a Benjamin Sesko en Instagram

Esa decisión puede descansar en cómo se desempeñará Sesko esta semana en el entrenamiento en la carrera, hasta el primer partido de la temporada el domingo 17 de agosto. Rasmus Hojlund es un jugador que podría comenzar.

Sin embargo, no desafió a Fiorentina en medio de los informes de que AC Milan insiste en prestar el danés. Otras opciones disponibles para Amorim son Chido Obi y Joshua Zirkzee.

