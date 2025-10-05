Mason Mount apoyado por compañeros de equipo del Manchester United después de un emocional mensaje familiar

Mason Mount dedicó su objetivo durante la victoria por 2-0 del Manchester United en Sunderland AFC a su abuelo, con algunos de sus compañeros de equipo que mostraron su apoyo mientras los Rojos se recuperaron con las formas ganadoras

El mediocampista atacante fue desplegado el sábado por Ruben Amorim desde el principio y tomó muy poco tiempo para abrir el puntaje contra los Black Cats en Old Trafford. El primer toque del jugador de 26 años en un punto de cruz de Bryan Mbeumo fue increíble porque escondió la pelota detrás de Omar Alderete antes de detenerlo más allá de un vasto Robin-Rossen después de solo ocho minutos.

Y a las redes sociales para conmemorar su primer objetivo de la temporada, Mount compartió un fotográfico no gecerto de él en acción contra Sunderland a Instagram. Luego compartió el mensaje con las historias de su sección de cuenta y escribió: «Para su abuelo».

Tampoco pasó mucho tiempo antes de que varios compañeros de equipo de Mount llegaran a la parte de comentarios de su puesto, con el préstamo de Napoli Hojlund compartiendo algunos vuuremojis, mientras que Joshua Zirkzee agregó: «Dawg».

Harry Maguire escribió: «Finish You», junto a un Vuuremoji, mientras que Daniel Gore colocó un corazón de amor y un práctico emoji. No es la primera vez que las redes sociales de Mount han pasado para compartir un mensaje sobre su abuelo.

En diciembre de 2023, la estrella nacida en Portsmouth fue a Instagram para compartir un puesto de calificación para su abuelo, Bill. Mount comparte una selección y escribió: «Celebración 90 años increíbles de mi abuelo, un verdadero cazador. Muy orgulloso de ser tu nieto. Feliz cumpleaños».

Se produce cuando los ganadores del Manchester United 2-0 en Sunderland en Home Turf actuaron para asegurar su tercera victoria de la temporada, duplicada con Benjamin Sesko con una volea bien ubicada después de 31 minutos. El lado de Regis Le Bris puede haber impresionado este término, hasta ahora, después de haber pasado muy bien este verano, pero su equipo nunca miró las carreras durante la colisión.

Sin embargo, el gerente francés puede continuar duro, con varios momentos importantes que se elevan a su lado. Sunderland pidió una multa en la primera mitad cuando Trai Hume agarró su rostro en la caja del United, mientras que Sesko lo atrapó con un pie alto en la cara.

Si bien Stewart Attwell inicialmente señaló el lugar, cambió ideas después de evaluar las imágenes y determinar que no se hizo ningún contacto entre los dos jugadores. Bertrand Traore también había rechazado su propio llamado en la segunda mitad, cuando Bruno Fernandes y Senne Lammens lo derribaron al borde del área.

United ahora es noveno en el ranking de la Premier League en el camino al descanso internacional con tres victorias, tres derrotas y un empate por su nombre.

Luego se enfrentan a Liverpool en Anfield el domingo 19 de octubre, con De Hoop para beneficiarse de Arne Slot y sufre recientemente tres derrotas consecutivas, porque los Rojos perdieron 2-1 el sábado ante Stamford Bridge.

