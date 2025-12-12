Mason Greenwood reclama el Balón de Oro mientras la ex estrella del Man United respalda el primer premio

Mason Greenwood dejó el Manchester United para unirse al Marsella en 2024 y el delantero ahora cuenta con el respaldo de su actual entrenador en Francia para ganar el Balón de Oro.

Mason Greenwood está respaldado para ganar algún día el Balón de Oro (Imagen: Catherine Steenkeste/Getty Images)

El técnico del Marsella, Roberto de Zerbi, cree que el exdelantero del Manchester United, Mason Greenwood, algún día podría ganar el Balón de Oro.

El delantero dejó Old Trafford de forma permanente con un contrato de £ 26,6 millones para unirse al Marsella en julio de 2024. El jugador de 23 años marcó 22 goles y seis asistencias en todas las competiciones en su temporada de debut con el equipo de la Ligue 1 francesa.

Greenwood no juega para el United desde enero de 2022, luego de una investigación interna del club, que resultó en la decisión de que no continuaría jugando para ellos luego de ser acusado de intento de violación, control coercitivo y agresión a principios de 2022. Esos cargos fueron retirados posteriormente. en febrero de 2023, y Greenwood negó con vehemencia todas las acusaciones.

El graduado de la Academia de los Rojos anotó 13 goles en todas las competiciones esta temporada, incluidos tres en la Liga de Campeones.

Y De Zerbi respaldó a Greenwood para ganar el Balón de Oro mientras hablaba con los medios antes del choque de Marsella contra Mónaco el viernes.

Dijo: «Lo veo todos los días, tiene un potencial enorme. No veo a ningún otro jugador en Europa al mismo nivel».

«Tiene potencial para ganar el Balón de Oro. Dependerá de él decidir si quiere hacer todo lo posible para luchar por él o no.

Mason Greenwood en acción para Marsella. (Imagen: Gualter Fatia/Getty Images)

“A la altura de las cualidades que le ha dado la naturaleza, que le han dado sus padres, creo que es digno del Balón de Oro.

«Me gustaría que fuera más consistente. Sé que tiene que presionar con más intensidad, tiene que controlar mejor el balón cuando el equipo está en problemas. No debe perder el balón fácilmente, sino conservarlo para que el equipo pueda avanzar, porque tiene la capacidad de hacerlo».

Greenwood, que jugó una vez con Inglaterra, cambió su lealtad internacional a Jamaica a principios de este año. En agosto recibió su pasaporte al país caribeño, lo que le abrió la puerta para representar a la nación de sus abuelos.

Y esa decisión ahora puede ser más fácil ahora que Thomas Tuchel descarta la idea de regresar a Inglaterra. «No he hablado con él todavía», dijo en septiembre.

«No he hablado con él ni con su equipo. Entiendo que está tratando de jugar para Jamaica, así que no lo hemos pensado más.

«Él no estaba en la mezcla en este momento y no está en nuestra mente para nuestro equipo».