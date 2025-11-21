Mason Greenwood habla en su primera entrevista desde Francia y llama ‘loco’ a Ronaldo

El exdelantero del Manchester United Mason Greenwood ha subido a lo más alto de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con un doblete en la victoria por 5-1 sobre el Niza, y también ha concedido una rara entrevista.

Mason Greenwood sigue impresionando con el Marsella (Imagen: Zed Jameson/MB Media/Getty Images)

El exdelantero del Manchester United Mason Greenwood se tomó un tiempo para una rara entrevista en Francia, donde habló sobre su fútbol e incluso calificó de «loco» a la ex estrella brasileña Ronaldo. El jugador de 24 años habló antes del partido de la Ligue 1 del Marsella contra el Niza.

Greenwood ha impresionado al equipo de Francia desde que llegó procedente del United en el verano de 2024. La transferencia le valió al United una tarifa de £ 26,7 millones, pero también hay una cláusula de venta incluida en el acuerdo, que les otorga la mitad de la tarifa que gana el Marsella.

Los equipos que muestren interés en el delantero antes de la ventana de transferencias de enero y verano lo seguirán aún más de cerca dada su actuación contra el Niza. Greenwood marcó dos goles en la victoria a domicilio por 5-1 el viernes por la noche.

Los goles son su noveno y décimo en la liga en lo que va de temporada, lo que significa que actualmente lidera la carrera por la Bota de Oro de la Ligue 1, superando a Joaquin Panichelli del Estrasburgo.

En una entrevista con la Ligue 1 Plus antes del partido, se le preguntó a Greenwood sobre sus habilidades y cuando se le preguntó cuál cree que es su mejor movimiento en el campo, respondió: «El movimiento».

El entrevistador mencionó entonces el nombre de la leyenda brasileña Ronaldo, y Greenwood dijo: «Lo miraba mucho cuando era más joven, solía hacerlo con los porteros, lo cual es bastante loco».

En otra parte de la entrevista, Greenwood habló sobre una técnica que utiliza para mantener la calma durante las oportunidades de gol.

“La noche antes de un partido estoy en la cama y visualizas cosas en tu cabeza, momentos en el campo”, dijo.

«Y cuando salgo a calentar al campo, me gusta visualizar, tal vez cuando esté en ciertas situaciones haga esto o aquello, así que cuando llega el momento es en realidad una segunda naturaleza, puedo hacerlo de inmediato».

También habló del beneficio de poder utilizar ambos pies en una posición peligrosa.

Mason Greenwood en acción para Marsella. (Imagen: Gualter Fatia/Getty Images)

Dijo: “Cuando tienes ambos pies, a veces al defensor le gusta dejarte ir hacia tu lado más débil o hacia el otro lado, lo cual me gusta porque si me muestra o quiere empujarme, aprovecharé la oportunidad porque puedo disparar por el lado derecho.

«O si quiere señalarme hacia la izquierda, puedo aprovechar la oportunidad hacia la izquierda».