Mason Greenwood en Feisty Spit con el defensor de la Premier League como un ex hombre United Man está extrayendo

La última noticia del Manchester United como ex delantero del United estuvo involucrado en un lanzamiento en el campo durante la pretemporada amigable entre Marsella y Aston Villa.

El ex hombre del Manchester United, Mason Greenwood, estuvo involucrado en un asador con Aston Villa Players. (Imagen: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

El ex delantero del Manchester United, Mason Greenwood, estuvo involucrado en un asador con jugadores de Aston Villa durante el apto de pretemporada entre Marsella y la seda de Unai Emery.

El lado francés Ganó 3-1 el sábado por la noche sobre el equipo de la Premier League, pero los Tempers estallaron entre los jugadores durante el juego .

Greenwood ofreció una asistencia para la segunda mitad de Pierre-Emerick Aubameyang para llevar el puntaje a 3-1. Pero también estuvo involucrado en algunas escenas picantes hacia el final de la tan amigable.

Según lo informado por Birminghamlive El ex hombre del United ‘pateó’ del villa -midfielder Amadou Onana con frustración después de perder el balón.

Esto dio como resultado que las palabras se intercambiaran entre los dos, con Greenwood empujando al hombre de la villa. El capitán de Villa, Tyrone Mings, se involucró, agarró la camisa de madera verde y lo alejó de Onana, y parecía que la camisa se rompería.

No pasó mucho tiempo después del incidente que Greenwood fue reemplazado y salió del campo sin su camisa.

El incidente se produce en medio de la especulación sobre el futuro de Greenwood en Marsella. En su primera temporada con el club francés, anotó 22 goles y dio seis asistencias en 36 juegos.

Esas cifras y sus versiones han llevado a los clubes a asociarse con un interés en el joven de 23 años. El más reciente Saudi -Side Al Nassr está vinculado Aunque Marsella ha dejado en claro que no quieren vender.

Esto se agrega que se debe hacer una oferta de más de £ 85 millones para iniciar conversaciones sobre el atacante. Eso sería una ventaja para United que Incluyó una cláusula del 50 por ciento En el trato que Greenwood vio mudarse a Marsella el verano pasado.

