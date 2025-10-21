Martínez, Mazraoui, Heaven: noticias sobre lesiones del Man United y fechas de regreso antes de Brighton

El equipo de Ruben Amorim tiene la oportunidad de lograr tres victorias seguidas cuando se enfrente al Brighton en Old Trafford el sábado por la tarde, y las cosas pintan bien en el frente de las lesiones.

Lisandro Martínez está cerca de regresar a la acción con el Manchester United. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El Manchester United tiene la oportunidad de lograr tres victorias consecutivas en la Premier League este fin de semana cuando reciba al Brighton y Hove Albion el sábado por la tarde (inicio a las 17:30).

Los Rojos consiguieron una histórica victoria por 2-1 sobre su rival Liverpool en su último partido en Anfield. El cabezazo de Harry Maguire en el minuto 84 demostró ser la diferencia entre los dos equipos después del gol inicial de Bryan Mbeumo y el empate de Cody Gakpo.

La victoria se produjo tras una victoria en casa por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional. Después de un comienzo de temporada desigual, el United espera que este sea el comienzo de un cambio bajo el mando de Rubén Amorim.

Ahora ocupan el noveno lugar en la Premier League, después de haber acumulado trece puntos en los primeros ocho partidos de la campaña.

Más buenas noticias para el United: casi tienen una lista clara de lesionados. Lisandro Martínez, ausente por mucho tiempo, es el único jugador en la sala de tratamiento, aunque está cerca de regresar.

A continuación presentamos un vistazo a las últimas noticias sobre lesiones, incluidas las últimas sobre Noussair Mazraoui y Ayden Heaven.

Lisandro Martínez

Lesión: Rodilla

El defensa está de baja desde febrero por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA). Fue operado con éxito y ha intensificado su rehabilitación.

Aunque no se ha dado una fecha concreta de regreso, ahora vuelve a entrenar sobre el césped a medida que se acerca su regreso.

Intensificar su recuperación y recuperar su condición física crucial significa que podría pasar un poco más de tiempo antes de que se le vea en acción nuevamente.

Lo que dijo Amorim: «Licha no está disponible. Cerca, pero estoy regresando».

Posible fecha de regreso: Noviembre

Noussair Mazraoui

Lesión: Desconocido

El United no jugaba desde finales de septiembre y recibió una señal positiva cuando Mazraoui fue convocado a la selección marroquí para el recién finalizado parón internacional.

Sin embargo, quedó fuera de la convocatoria para los partidos contra el Congo y Bahréin.

Antes del partido contra el Liverpool, Amorim dijo que no sabía si el lateral estaría disponible. Para mejorar, estaba lo suficientemente en forma como para ser nombrado en el banco a pesar de que no se presentó.

Por tanto, se espera que vuelva a estar en la selección para el partido contra el Brighton.

Posible fecha de regreso: vs Brighton (H), 25 de octubre (inicio a las 17:30).

Noussair Mazraoui volvió al banquillo del Man United ante el Liverpool. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Ayden el cielo

Lesión: Golpear

El defensa ha sido un habitual en los equipos de la jornada del United esta temporada, pero estaba en duda por lesión para el United para el partido contra el Liverpool después de sufrir un golpe mientras representaba a Inglaterra Sub-20 durante el parón internacional.

Más buenas noticias para el United: Heaven se recuperó lo suficientemente rápido como para volver a ser nombrado en el banquillo de Anfield. Al igual que Mazraoui, fue suplente no utilizado para el partido.

Posible fecha de regreso: vs Brighton (H), 25 de octubre (inicio a las 17.30 h)