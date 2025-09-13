Manchester City se enfrenta a Man United en la Premier League este fin de semana, mientras buscan volver a encaminar su temporada.

Foden estará disponible

La victoria del día de apertura de Manchester City en Wolves se siente hace mucho tiempo después de las derrotas de la Premier League consecutiva.

Pero este fin de semana, Pep Guardiola ofrece la oportunidad perfecta para comenzar su campaña. City va al Derby de Manchester bajo el Manchester United en la mesa, pero una victoria puede ser el relleno que necesitan antes de su partido inaugural de la Liga de Campeones contra Napoli la próxima semana.

Guardiola dio una serie de actualizaciones de lesiones sobre su conferencia de prensa previa al partido el viernes y hubo buenas y malas noticias del jefe de la ciudad.

Aquí está el más nuevo de la parte delantera de la Stadsklexblenessure antes del Derby de este fin de semana:

Omar Marmoush

Lesión: Rodilla

Marmoush sufrió una lesión el martes en el sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso. Trató de continuar, pero fue retirado cinco minutos después.

Regresó a El Cairo en muletas y se sometió a un escaneo en Egipto para evaluar el alcance del daño. City ha confirmado que el jugador de 26 años se perderá el Derby.

Fecha de devolución potencial: Desconocido

John Stones

Lesión: Músculo

El jugador de 31 años ha comenzado los partidos de la ciudad esta temporada hasta ahora y jugó los 90 minutos completos en Brighton antes de conocer a Inglaterra.

Pero tres jefes de los Leones, Thomas Tuchel, dijo que no quería arriesgar el centro en las calificaciones de la Copa Mundial contra Andorra y Serbia.

Una declaración del distrito dijo que Stones se había retirado del equipo como una «medida de precaución», en la que Guardiola confirmó que es dudas para el Derby del domingo en su conferencia de prensa para el juego.

«Stones también es una duda. No es un gran problema, pero es duda para el domingo», dijo el jefe de la ciudad.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Abdukodir Khusanov

Lesión: Becerro

Khusanov resultó herido hacia el final de los blues contra Brighton. Luego se vio obligado a retirarse del servicio internacional durante el descanso.

Al dar una actualización sobre sus jugadores lesionados en su conferencia de prensa para el juego, Guardiola no se refiere a Khusanov, pero confirmó que el resto de su equipo estaría disponible después de dar una actualización sobre Stones, Marmoush, Rayan Cherki y Rayan Ait-Nouri, lo que significa que una parte en el Derby podría jugar.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Rico Lewis

Lesión: Desconocido

El defensor se retiró del equipo inglés menor de 21 años con una lesión desconocida. Estará disponible este fin de semana.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Rayan Cherki

Lesión: Hermético

El internacional francés está marginado durante dos meses después de recoger una lesión en el muslo. Puede llevar a que Cherki se pierda 10 juegos con el delantero ausente para la derrota contra Brighton anterior.

Fecha de devolución potencial: Domingo 26 de octubre (Aston Villa, a)

Rayan Ait-Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,

La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea.

Guardiola confirmó el viernes que Ait-Nouri no estaría disponible este fin de semana.

Fecha de devolución potencial: Desconocido

Phil Foot

Lesión: Adecuado

Foden se perdió la derrota de Brighton, quien fue descrito como «no completamente en forma».

El jugador de 25 años fue omitido del equipo de Inglaterra para las competiciones internacionales en septiembre, pero parece regresar el domingo.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Nico O’Reilly

Lesión: Desconocido

El centrocampista se retiró del equipo inglés de Inglaterra menor de 21 años con una lesión desconocida, pero debería regresar al Derby a tiempo.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Salvaje

Lesión: Desconocido

Savinho ha estado ausente durante toda la temporada con un problema no específico, pero City espera que el jugador regrese para el Derby.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Como el gvviool

Lesión: Desconocido

Gvardiol aún no se ha colocado en una jornada de la jornada esta temporada. El croata ha regresado al entrenamiento ligero y podría hacer su primera actuación de la temporada el domingo.

Fecha de devolución potencial: Domingo 14 de septiembre (Manchester United, H)

Mateo Kovacic

Lesión: Aquiles

Kovacic podría estar fuera hasta octubre con la lesión de Aquiles que se sometió a una cirugía este verano.

Se perdió la Copa Mundial del Club y el resto de la pretemporada, con la esperanza de que estuviera en forma al comienzo de la nueva campaña. Pero ahora está ausente hasta al menos el descanso internacional de octubre.

Fecha de devolución potencial: Sábado 18 de octubre (Everton, H)