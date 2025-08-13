Mark Chapman se confirma como la nueva competencia de la BBC del Daghost junto a Kelly Cates y Gabby Logan después de la salida de Gary Lineker, pero la BBC tiene la decisión de tomar

Mark Chapman será uno de los tres presentadores del día. (Imagen: papá)

Sky Sports ha confirmado que Mark Chapman se unirá a David Jones y Kelly Cates en su equipo presentador de la Premier League.

Chapman, quien ha sido la cara de su cobertura de la Copa Carabao en las últimas tres temporadas, continuará en este papel, con sus deberes que se expanden en lugar de cambiar. Él y Cats también compartirán el partido del día que organiza las responsabilidades con Gabby Logan.

El primer espectáculo desde la partida de Gary Lineker de la BBC contendrá Chapman el sábado por la noche como anfitrión. Durante la temporada, él, Cates y Logan, girarán, al igual que Cates, Chapman y Jones estarán cubiertos por Sky.

«Nos complace que Mark nos agregue junto con Kelly y Dave», dijo Gary Hughes, director de fútbol de Sky Sports. «Está claro que tenemos más partidos esta temporada, [so] Necesitábamos más presentadores; Kelly y Dave no pueden hacerlos todos.

«No voy a entrar en todos los detalles de cuántos juegos hará Mark, pero Mark trabajará en la Copa Carabao y en nuestros informes de la Premier League. Trabajará los fines de semana, sí, lo hará, y trabajaremos con él y Kelly», dice Voetbal London.

«Nos complace que Kelly también trabaje en la competencia del día de la próxima temporada. Trabajaremos con ambos para pasar por nuestro horario, y tenemos control sobre el calendario en términos de elegir las competiciones.

«Todos somos adultos, y veremos cómo va. Es claramente un territorio nuevo, pero esperamos tener a todos a bordo».

Jonathan Licht, director deportivo de Sky Sports, elogió el trabajo de Kelly Cates y Mark Chapman y declaró: «Kelly trabajó con nosotros durante mucho tiempo y Mark Chapman ha hecho tres temporadas. [They are] Presentadores excepcionales, [so I] Creo que en realidad es un poco mejor para todos. Trabajaremos con ellos y lo trabajaremos con la BBC para garantizar que funcione. «

El 15 de enero, la BBC anunció que Chapman se uniría a Cats y Gabby Logan como presentador para la competencia del día.

El director de la BBC Sport, Alex Kay-Jelski, expresó su emoción por la nueva alineación y dijo: «Sé que los espectadores de estas tres emisoras y periodistas increíbles mantendrán en el corazón de nuestros informes de fútbol la próxima temporada.

«Son brillantes en lo que hacen y los espectadores de MOTD pueden estar seguros de que están bien cuidados, porque los principales puntos de fútbol se analizan profesionalmente».

También rindió homenaje a la contribución de Gary Lineker al programa y dijo: «Gary ha realizado una tarea fenomenal en el partido del día en los últimos 25 años, se lo extrañaremos enormemente y todos podemos disfrutarlo en nuestras escenas en algunos de los mejores torneos del fútbol».

Kay-Jelski también insinuó desarrollos emocionantes en la tubería para la temporada 2025-26 y dijo: «Fuera del juego del día, hemos redactado varios espectáculos, voces y sorpresas nuevos para la temporada 2025-26 en audio, video y digital y esperamos compartirlos con ustedes más adelante en el año.

«Realmente es un momento emocionante para el informe de fútbol de BBC Sport».