Marcus Rashford y Man United no están en la misma página sobre lo que el club ve como una «cierta posibilidad»

Marcus Rashford ha impresionado durante su cesión en Barcelona hasta ahora y un jugador de la Premier League convertido en experto no cree que vuelva a Old Trafford.

Clinton Morrison cree que el barco de Marcus Rashford zarpó con Man Utd. (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford dejará el Manchester United al final de la temporada, según Clinton Morrison.

El delantero se graduó de la famosa academia del club en 2015 y pasará a la historia como uno de los productos más prolíficos del United, con 138 goles y 78 asistencias en más de 400 apariciones para el club. Sin embargo, parece que su mandato en Old Trafford ha llegado a su fin.

El internacional inglés Rashford cayó en desgracia con Ruben Amorim a su llegada en noviembre y fue cedido al Aston Villa para la segunda mitad de la temporada 2024/2025 de la Premier League. Y cuando regresó al Noroeste este verano, todavía quedó fuera de los planes futuros de Amorim.

Como resultado, Rashford presionó fuertemente para alejarse del club de su infancia y unirse al Barcelona en calidad de préstamo durante la nueva temporada. Los gigantes catalanes también tienen la opción de comprar al jugador de 27 años al final de su etapa.

A pesar de las especulaciones sobre si el Barcelona optará por ejercer esa opción, a Rashford todavía le quedan dos años de contrato con el United el próximo verano. Y aunque se ha sugerido que el club espera que regrese y prospere si no se une al Barcelona de forma permanente, Morrison tiene puntos de vista opuestos.

En declaraciones a Sky Sports, el exdelantero del Crystal Palace y del Birmingham City dijo: «Creo que el club pensará eso, pero no creo que Marcus Rashford piense eso. Creo que su tiempo en Man Utd podría haber terminado ahora porque si hubiera una oportunidad para eso, lo habrías traído de regreso esta temporada porque también tuvo una buena etapa en el Aston Villa la temporada pasada».

«Pensé que este era el mejor momento. Se puede ver que una vez que fue a Barcelona llevó su juego a otro nivel. Vemos a Marcus Rashford jugando con una sonrisa en su rostro».

«Se ve muy bien, marca goles espectaculares y asiste. Así que creo que el barco ya zarpó para que regrese».

«Escucha, como acabas de decir, le quedan dos años, así que depende de Man Utd lo que le suceda. Pero creo que para ambas partes probablemente será al final de esta temporada, y Marcus Rashford seguirá adelante porque lo está haciendo muy bien en este momento».

«Creo que es un gran talento. Está dejando que sus pies hablen ahora y parece que se está concentrando en este momento, que esto continúe por mucho tiempo».

Se produce después de que Rashford hablara sobre una atmósfera inconsistente en Old Trafford antes del choque de Inglaterra contra Letonia el martes por la noche. En declaraciones a ITV sobre los comentarios de Thomas Tuchel de que necesita ser «más consistente» antes de ser considerado de clase mundial, Rashford explicó: «La consistencia es definitivamente una gran parte de eso.

«Siento que he estado en un entorno inconsistente durante mucho tiempo, por lo que es aún más difícil ser consistente. Pero estoy completamente de acuerdo, creo que la consistencia es lo que necesito aportar a mi juego, y planeo hacerlo.

Marcus Rashford ha recuperado su lugar en Inglaterra con Thomas Tuchel (derecha). (Imagen: PA)

«Quiero estar en mi mejor nivel, no a veces, sino tan a menudo como sea posible. Cuando la gente habla de consistencia, de ser consistente en todo, no solo en los deportes, necesitas variables consistentes en tu vida y en la forma de entrenar.

«Hemos experimentado muchos cambios en mi carrera hasta ahora. Pero tengo que mirar hacia adelante, y esa es definitivamente una de las cosas que quiero rectificar y mejorar para estar en mi mejor nivel más a menudo.

«Cuando estoy en mi mejor momento, realmente disfruto todo lo relacionado con el deporte».