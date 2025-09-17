Jadon Sancho hizo su debut en Aston Villa en una colisión de la Copa Carabao con Brentford el martes por la noche, y el préstamo de Manchester United fue apoyado por varios de sus compañeros en Old Trafford

Jadon Sancho hizo su debut en Aston Villa el martes (Imagen: Getty Images)

Bruno Fernandes fue uno de los jugadores del Manchester United para presentar su apoyo detrás de Jadon Sancho después de que el extremo hizo su debut para Aston Villa.

El jugador de ala ha sufrido un momento difícil en Old Trafford desde que firmó en Borussia Dortmund en 2021, como resultado de lo cual no encontró su pie en la Premier League a pesar de la floración en Alemania. Como resultado, Sancho gastó en préstamo la temporada pasada en Chelsea, donde anotó cinco goles y 10 asistencias en todas las competiciones.

Si bien los Blues tenían una obligación de £ 25 millones para comprar el joven de 25 años como resultado del cuarto lugar en la competencia, el equipo de Stamford Bridge finalmente decidió pagar una multa de £ 5 millones para enviarla de regreso al noroeste. Con Sancho no hay parte de los planes de Ruben Amorim para 2025/26, Sancho fue nuevamente enviado a préstamo para la temporada, esta vez a Villa.

El internacional de Inglaterra marcó su debut completo para su nuevo club en una etapa de 1-1 con Brentford en la Copa Carabao el martes por la noche, cuando Villa fue eliminada después de un tenso tiroteo de penalti. Aunque no fue el resultado que Sancho esperaba su primer juego, fue a las redes sociales para celebrar el próximo capítulo de su carrera.

Sancho comparte una selección de instantáneas del juego en una actualización compartida con Instagram y escribió: «Estoy feliz de debutar para @AVFCofficial, no el resultado que queríamos, sino algo para construir».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Varios compañeros de equipo de Sanchos United muestran rápidamente su apoyo al joven de 25 años. Según los nombres, el Mail le gustaba estaban el Capitán de United Club Fernandes, así como Marcus Rashford, quien actualmente disfruta de su propio préstamo en Barcelona después de que salió de gracia en Amorim.

En otros lugares, los jóvenes mostraron a Ethan Wheatley, que está prestado en Northampton Town, y Joe Hugill, que disfruta de su propio tinte de préstamo con Barnet, su apoyo. Varios ex compañeros de equipo de Sancho en Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard y Tosin Adarabioyo también pertenecían a aquellos a quienes les gustaba la función.

Mientras tanto, el defensor de Villa Ian Maatsen dejó algunos amor a Hartemojis en la sección de comentarios. El acuerdo de préstamo Sancho llega cuando ingresa a su último contrato de 12 meses con United, aunque el club tiene la opción de extender su acuerdo por un año para evitar que se vaya en una carretera gratuita el próximo verano.

Sancho no es el único jugador que fue enviado por United este verano después de haber sido omitido de los planes de Amorim en el futuro. Rashford pasó la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo con Villa antes de regresar a su club de padres este verano.

Ahora representa a Barcelona para un acuerdo de manguera estacional, con los Gigantes de La Liga que también tienen una opción de £ 20 millones para llevarlo de forma permanente. En otros lugares, United ha alcanzado con éxito a Alejandro Garnaacho hasta el Chelsea en un contrato de £ 40 millones.

Aston Villa sufrió una derrota en la Copa Carabao (Imagen: papá)

El argentino no es una satisfacción en Old Trafford en 2020 como una perspectiva juvenil, por la cual se dice que el joven de 21 años está con amorim este verano con amorim. Como resultado, ahora se está decidiendo a la vida en Stamford Bridge y hace su debut en un empate 2-2 con Brentford el fin de semana.

También podría actuar el miércoles por la noche en la colisión de la Liga de Campeones del Chelsea con el Bayern Munich, porque Enzo Maresca quiere equilibrar la carga de trabajo europea y nacional. También el vencimiento de United este verano fue Antony, quien se unió a Real Betis con un contrato permanente después de impresionar el lado español del período pasado.

Antony manejó nueve goles y cinco asistencias para Betis durante su hechizo de préstamo, y Manuel Pellegrini esperará más de lo mismo esta temporada, después de haber roto al brasileño por un primer complemento más de £ 19 millones más.

