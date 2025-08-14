Marcus Rashford Timing dice mucho como el hombre unido U-Turn Clear Na Barcelona Transfer

El jugador de ala de Manchester United, Marcus Rashford, ha celebrado su primera entrevista de sentada desde que completó un acuerdo de préstamo estacional a Barcelona esta semana

Marcus Rashford representado durante su hechizo de préstamo en Barcelona (Imagen: Eric Alonso/Getty Images)

«Si me voy, será ‘sin resentimientos’. No tendrás ningún comentario negativo sobre el Manchester United. Soy como persona», esas fueron las palabras de Marcus Rashford al periodista Henry Winter en diciembre después de que admitió por primera vez su deseo de abandonar el club.

Era una actitud noble de tomar, dado el hecho de que acababa de omitir sin piedad del equipo que derrotó al Manchester City 2-1 en el estadio Etihad. En las semanas que siguieron, Rashford solo haría el banco en United por la pérdida ante Newcastle antes de ser enviado a préstamo a Aston Villa.

Antes de esa transferencia, la situación incluso se convirtió en un espectador entre Rashford y Ruben Amorim. En una conferencia de prensa después de vencer a Fulham, el entrenador en jefe portugués insistió en que preferiría tener al entrenador del portero Jorge Vital (ahora 64), en el sofá para un jugador que no tenía la postura correcta.

Más tarde se aclaró que Amorim hizo un punto general y no uno sobre un jugador específico, pero el comentario se hizo después de una pregunta sobre Rashford. Entonces estaba claro que la dinámica entre el extremo y el United había cambiado.

Rashford tenía un perfil bajo en West Midlands. Estaba protegido contra la mayoría de las obligaciones de los medios y no hizo comentarios sobre United. Sin embargo, todo eso cambió esta semana cuando realizó una entrevista con el resto, el fútbol es a Barcelona después de su cambio de préstamo.

Describió al club como ‘reaccionario’ y el club ha estado en ‘No Man’s Land’ debido a la cantidad de transición y cambio desde que se fue Sir Alex Ferguson. Podría haber sido más maldito en el estado en el que United ha estado, pero está claro que el atacante ha cambiado ideas para mantener sus verdaderos sentimientos suprimidos.

«Muéstrame un equipo exitoso que se adapte», dijo Rashford. «Cuando Fergie estaba a cargo, no solo los principios para el primer equipo, establece toda la academia para que puedas elegir jugadores de 15 años o más, eso es una generación completa. Y todos entenderían los principios de jugar al hombre United Way, ¿verdad?

«Lo ves con cada equipo que ha tenido éxito durante un cierto período de tiempo: tienen principios que cada entrenador que entra, cada jugador que entra, debe adaptarse a estos principios o agregar a estos principios.

«Si bien a veces siento que United es solo … tenemos hambre de ganar, por lo que siempre intentaremos adaptar y firmar a los jugadores que se ajustan a este sistema. Pero es reaccionario.

«Si siempre cambias de dirección, no puedes esperar que ganes la competencia. Sí, puedes ganar algunos torneos de la copa, pero es porque tienes un buen entrenador y tienes buenos jugadores y tienes ganadores de partidos en tu equipo, no estás allí por accidente.

«Esto es lo que algunas personas olvidan. Así que sí, estamos muy por debajo de donde hemos sido el Reino Unido para estar. Pero si das un paso atrás, lo que he podido hacer en los últimos seis meses, ¿qué esperas?

«La gente dice que hemos estado en una transición durante años. Para estar en una transición, debe comenzar la transición. Por lo tanto, es como si la transición real aún no hubiera comenzado».

El momento de este cambio dice mucho. Quizás ahora esté seguro de que no tiene futuro en United, Rashford se siente más autorizado para dar su opinión.

También podía sentir que el comportamiento de Amorim contra él cambió los puestos de portería después de la entrevista de invierno. Pero hay más de un lado de cada argumento.

Rashford no es completamente impecable para la caída de su carrera en el United o, de hecho, del club en general. También no solo es responsable de ambos escenarios.

Sin embargo, lo que está claro es que Rashford ha hecho un cambio de quedarse quieto y expresar su opinión sobre United, y eso sugiere que la relación con el club ahora ha sufrido una información completa completa y permanente.

