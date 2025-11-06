Marcus Rashford tiene claridad sobre la bomba del Barcelona ahora que la realidad del Man United es clara

Marcus Rashford dejó Old Trafford para unirse al Barcelona cedido por una temporada y ha impresionado a los gigantes de La Liga en lo que va de temporada.

Marcus Rashford, del Manchester United, se encuentra actualmente cedido en el Barcelona.

El Manchester United seguirá de cerca la evolución del Barcelona después de que surgieran rumores de que el técnico Hansi Flick podría dejar el club al final de la temporada.

Marcus Rashford, graduado de la United Academy, se encuentra actualmente cedido en los gigantes catalanes y se espera que complete un traslado permanente al Camp Nou después de impresionar desde su traslado a España a principios de esta temporada.

El técnico alemán del Barcelona es un gran admirador del internacional inglés, que ha marcado seis goles impresionantes y ha proporcionado siete asistencias más en sólo 15 partidos en todas las competiciones esta temporada.

El jugador de 28 años parece estar volviendo a su mejor forma después de perder el favor del técnico del United, Ruben Amorim, y pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa.

A principios de esta semana, la publicación española ABC informó que Flick había informado a su equipo técnico de su intención de dimitir del Barcelona después de, supuestamente, «cansarse» del estado de ánimo entre el personal de juego, citando problemas culturales en el vestuario.

Según los informes, Hansi Flick le ha dicho a su personal que está listo para dejar Barcelona en verano. (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

Sin embargo, Sky Alemania ha desestimado estas afirmaciones, lo que supondrá un gran impulso para Rashford y sus esperanzas de un traslado permanente a Barcelona.

Un informe reciente afirma que Flick está muy contento en el club catalán y tiene un contrato que se extiende hasta el verano de 2027, citando sus ambiciosos planes para el futuro del club.

A principios de esta temporada, Rashford habló sobre la forma en que Flick lo apoyó durante su breve período en el club y le dijo a TNT Sport: «Él es muy importante. Siento la confianza que me ha dado.

«Sabía que era un gran directivo antes de venir aquí, pero es un placer trabajar con él. Espero que la buena relación continúe durante el resto de la temporada».

La admiración es claramente mutua, y Flick elogia a Rashford tras la victoria por 3-1 sobre el Elche en La Liga.

“Uno o dos goles más le habrían venido bien”, afirmó. «Estoy contento con él; sé que puede jugar a este nivel y lo ha demostrado. Es un jugador importante».

