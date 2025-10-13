Marcus Rashford señala dónde está la culpa del disparo en un ‘entorno inconsistente’

El Manchester United ha cambiado de entrenador desde que Marcus Rashford debutó con el primer equipo hace una década, por lo que la inconsistencia ha plagado al as de Inglaterra, que ahora está floreciendo en el Barcelona.

Marcus Rashford habló extensamente este mes mientras estaba en servicio internacional con Inglaterra. (Imagen: FA a través de Getty Images)

Marcus Rashford parece creer que el ambiente inestable en el Manchester United le hizo más difícil desempeñarse de manera consistente.

El delantero ha trabajado con ocho entrenadores diferentes, incluido nombramientos interinos de Michael Carrick, Ralf Rangnick y Ruud van Nistelrooy, desde que Louis van Gaal le entregó su primer equipo debut. Rashford jugó más de 100 partidos para sólo tres de esos entrenadores, Erik ten Hag, José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer.

Sólo jugó seis partidos con Rubén Amorim la temporada pasada antes de fichar cedido por el Aston Villa. Luego, tras meses de trabajar con Unai Emery, ahora tiene a Hansi Flick como jefe en el Barcelona.

Thomas Tuchel ahora también lo entrena en la selección de Inglaterra, después de que Gareth Southgate estuviera al mando durante años. El primero destacó cómo Rashford necesitaba volverse consistente antes de ser considerado un jugador de clase mundial.

Rashford, que actualmente está prosperando en Barcelona, ​​abordó estos comentarios en una entrevista con ITV, diciendo: «La consistencia es definitivamente una gran parte de eso. Siento que he estado en un ambiente inconsistente durante mucho tiempo, por lo que es aún más difícil ser consistente».

Pero estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que necesito aportar a mi juego es coherencia y quiero hacerlo. Quiero dar lo mejor de mí, no a veces, sino con la mayor frecuencia posible.

«Cuando la gente habla de consistencia, de ser consistente en todo, no solo en los deportes, necesitas variables consistentes en tu vida y en la forma de entrenar. Hemos experimentado muchos cambios en mi carrera hasta ahora.

«Pero tengo que mirar hacia adelante y esa es sin duda una de las cosas que quiero corregir y mejorar para estar en mi mejor nivel más a menudo. Cuando estoy en mi mejor nivel, realmente disfruto todo lo relacionado con el deporte».

Sin Rashford, el United no parece más estable con Amorim.

El equipo está décimo en la tabla, pero cayó de la Copa Carabao ante Grimsby Town a principios de temporada y no ha parecido convincente en muchos partidos.

El siguiente paso del United es una visita a Anfield, donde se enfrentará a su archirrival y actual campeón de la Premier League, el Liverpool, el domingo.

