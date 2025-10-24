Marcus Rashford ‘se salió con la suya’ en el Man United, mientras que Alan Shearer se fue sin lugar a dudas

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, ha disfrutado de una mejora en su forma desde que llegó cedido al Barcelona, ​​y Alan Shearer cree que no volverá a Old Trafford en el corto plazo.

Alan Shearer está convencido de que Marcus Rashford no tiene futuro en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Alan Shearer cree que no hay vuelta atrás para Marcus Rashford en el Manchester United mientras el graduado de la academia de los Rojos sigue impresionando en Barcelona.

La estrella de Inglaterra se unió a los gigantes de La Liga en un contrato de préstamo de una temporada este verano después de que el entrenador del United, Ruben Amorim, lo considerara excedente de los requisitos. El Barcelona tiene la opción de fichar a Rashford por £30 millones en 2026 y, según se informa, está interesado en que la medida sea permanente, pero a un precio más bajo.

El jugador de 27 años impresionó en sus primeros días en el Camp Nou, anotando cuatro goles y dando seis asistencias en todas las competiciones para el equipo de Hansi Flick esta temporada. Su regreso a la forma lo vio llamado a la selección de Inglaterra.

Y Shearer ha opinado sobre el impacto de Rashford en España, compartiendo su creencia de que no tiene futuro en el M16, pase lo que pase a partir de ahora.

«No creo que nadie haya negado nunca el talento de Marcus Rashford, lo que importa es si tenía el deseo o el hambre de ir y producir ese talento en el gran escenario», dijo a Betfair. Shearer también sugirió que se salió con la suya en algunas cosas en el United y que necesitaba mejorar su actitud.

«Al mudarse a Barcelona, ​​sabía que no podría salirse con la suya en algunas de las cosas que podía hacer en el Manchester United, no con los grandes jugadores allí y el entrenador de ese equipo».

“Sé que tienen una cantidad increíble de jugadores de la academia, pero dado el club, creo que él fue allí con la actitud correcta y les mostró a todos las habilidades que todos sabíamos que tenía.

«Lo vimos hace unos años, cuando marcó 30 goles en una temporada y ahora lo está demostrando de nuevo. Se trataba de desatarlo en él. Pero el barco ya zarpó para que regrese al Man United».

Rashford anotó un doblete en la victoria de su equipo por 6-1 en la Liga de Campeones sobre el Olympiakos el martes por la noche. Después del partido, dijo que la oportunidad de jugar contra el Real Madrid en El Clásico este fin de semana es una de las razones por las que se mudó a Barcelona este verano.

“El Clásico es un gran partido y por eso vine aquí, para esta cantidad de partidos”, dijo. «Estoy deseando que llegue, espero que ganemos».

El jugador de 27 años confirmó el jueves por la noche que le gustaría quedarse en el Barça. “Oh, sí, definitivamente”, dijo cuando se le preguntó si quería quedarse.

«Disfruto de este club de fútbol y creo que para todos los que aman el fútbol, ​​el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol. Porque un jugador es un honor».

