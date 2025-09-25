Marcus Rashford se defendió para la reunión con el ex compañero de equipo del United United que podría arruinar su experiencia en el Barça

Marcus Rashford llegó a Barcelona este verano en préstamo del Manchester United y ahora representa una reunión

Marcus Rashford podría enfrentarse a un ex compañero de equipo esta semana (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

Marcus Rashford da el derecho al ex compañero de equipo del Manchester United Eric Bailly cuando Barcelona se reúne el jueves.

Bailly representó a United of 2016-2022. También tuvo un préstamo en Marsella durante su tiempo en United.

El jugador de 31 años elogió a Rashford y afirmó que el atacante era uno de los mejores jugadores que había establecido en Old Trafford además de su tiempo. El internacional de Ivory Coast realizó 113 actuaciones para United y tocó con Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, el Rashford, sobre todos los otros nombres de superestrellas, que movió el dial de Bailly, que demostró exactamente qué talento es el graduado del United.

En 2022 dijo: «¡Conocí a muchos grandes jugadores en Manchester. Pero si tuviera que hablar sobre todos los que me impresionaron, nunca terminaremos esta entrevista! Hubo un talento increíble, tanto viejo como joven. ¡Alguien y Marcus Rashford realmente me dejaron boquiabierto».

Rashford ahora irá a adolescente a adolescente con la parte media de espalda, que llegó a Oviedo en agosto después de temporadas con besiktas y villareal. Rashford estaba fuera de favor bajo Ruben Amorim en United y fue enviado en préstamo a Aston Villa y luego Barcelona este verano.

El jugador de 27 años se anunció con estilo a su nuevo club en la Liga de Campeones contra Newcastle United a principios de mes, mientras que anotó un impresionante aparato ortopédico en St. James ‘Park.

Durante el fin de semana, sin embargo, se informó que Rashford había sido sensacional al banco de Barcelona después de llegar tarde a una reunión de equipo. La sanción de la película de Hansi solo llegó unos días después de que Rashford anotó sus primeros goles para los Gigantes catalanes, aunque el gerente de Barcelona afirmó que acaba de manejar las actas del jugador.

Eric Bailly [R] Una vez recibió a Marcus Rashford para sus activos en el campo (Imagen: Escucha Rais / Niefs)

Aunque fue enamorado de la visita de Getafe, el delantero de Inglaterra vino para ayudar a Dani Olmo en su victoria por 3-0 el domingo. Con Rashford, que está comenzando a mostrar su talento en España, ahora ha estado hablando que Barcelona podría firmarlo permanentemente.

A pesar de su renacimiento en forma, su último crimen fue cerrado por la leyenda de Newcastle, Alan Shearer. «Rashford no puede ser no profesional, no es bueno», dijo Shearer a Betfair. «Sabemos que si Rashford está listo y si su postura es buena, hay un jugador en ella.

«Era sensacional contra Newcastle. El segundo final en particular fue genial. Pero no puedes ser poco profesional. ¿Por qué todos te quedarían solos? ¿Por qué todos llegarían a tiempo, pero llegas demasiado tarde? No es bueno.

La leyenda del United Paul Scholes también ha admitido que tiene problemas para estar feliz por Rashford después de su aparato óptico contra las Urracas, debido al comportamiento del jugador mientras él en United.

Marcus Rashford celebra la finalización de un aparato ortopédico para Barcelona contra Newcastle en la Liga de Campeones (Imagen: Lee Parker – Camera Sport a través de Getty Images)

«No hay duda de que el talento que el niño tiene, es ridículo, apareció en un gran juego, y ese segundo gol fue brillante», dijo hablando sobre The Good, The Bad & The Football Podcast.

«Realmente tuve problemas para sentirme feliz por él, para sentirme satisfecho por él. Especialmente porque su actitud, su actitud en United. El momento en que se fue, pensé que era una vergüenza en United, no intentando, en realidad.

«Mira, si te caes con un gerente, entonces está bien, pero recuerda, tienes compañeros de equipo con los que juegas. Tienes un gran 80,000, sea lo que sea, cada semana en las que tienes que hacer un poco de esfuerzo.

«La cantidad de veces que lo vi en United Walking porque quiere irse, pensé que toda su actitud era una lástima. Creo que en realidad se detuvo con el Manchester United. Y una vez que te detuviste una vez, detente nuevamente».

