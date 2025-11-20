Marcus Rashford se ausenta del entrenamiento del Barcelona días después de que su deseo se hiciera realidad

Marcus Rashford llegó cedido por una temporada procedente del Manchester United este verano, y los gigantes de La Liga tienen la opción de hacer el movimiento permanente el próximo verano, pero estuvo ausente de los entrenamientos esta semana.

Marcus Rashford se perdió el entrenamiento del jueves en Barcelona (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford se perdió el entrenamiento del Barcelona el jueves mientras sus compañeros regresaban del servicio internacional para prepararse para el partido del sábado contra el Athletic Club.

Esto a pesar de que el cedido del Manchester United estuvo un día antes en la Ciutat Esportiva. Según Diaro AS, Rashford se ausentó del entrenamiento del jueves por «motivos personales» tras recibir el permiso de los gigantes de la liga, aunque se informa que se reagrupará con el equipo de Hansi Flick para el entrenamiento de pretemporada del viernes.

La noticia de que la ausencia de Rashford no es motivo de preocupación será bien recibida por los aficionados del Barcelona. El club regresará al Athletic Club en el Camp Nou el sábado, con la esperanza de cerrar la brecha de tres puntos que actualmente tiene el Real Madrid de Xabi Alonso en lo más alto de la tabla de La Liga.

Se produce cuando el deseo de Rashford de jugar en el estadio del Barcelona este fin de semana se hará realidad. El Barça no ha podido jugar en el sagrado césped del Camp Nou desde 2023 debido a una renovación de £1.300 millones, pero jugará sus partidos en casa en el Estadio Olímpico de la Compañía Lluís.

Eso cambiará este fin de semana, cuando el equipo de Flick regrese a su estadio recientemente remodelado. El club reveló que se había concedido una licencia para su regreso, y más de 45.000 aficionados pudieron ver la acción.

Del comunicado se puede leer: “El FC Barcelona comunica que el partido correspondiente a la jornada 13 de Liga, contra el Athletic Club, previsto para el sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas, finalmente se disputará en Spotify Camp Nou.

“Esta decisión se produce tras la obtención de la primera licencia de ocupación correspondiente a la Fase 1B, que permite aumentar el aforo hasta los 45.401 espectadores. Este permiso abarca toda la zona lateral y complementa la licencia ya concedida para la Fase 1A, que incluye la Tribuna y el Objetivo Sur.

Marcus Rashford floreció cedido en el Barcelona (Imagen: Getty Images)

“El Club continúa trabajando en la Fase 1C para asegurar la reanudación de las actividades en el North Doel, recogiendo todas las condiciones operativas, de seguridad y comodidad para socios y aficionados”.

Hablando sobre la oportunidad de jugar en el Camp Nou representando al Barcelona, ​​​​Rashford dijo durante un entrenamiento abierto esta semana: «Es una sensación realmente agradable. Es un estadio hermoso y cuando esté lleno será increíble».

«El Camp Nou siempre ha sido uno de mis estadios favoritos y quería jugar allí. Pero jugar allí con el Barcelona será una sensación diferente. No puedo esperar a estar en el campo. Lo disfrutaré».

Marcus Rashford espera jugar en el Camp Nou este fin de semana (Imagen: Getty Images)

El Camp Nou aún está en obras de renovación y no estará terminado hasta 2027. Cuando esté terminado, el estadio tendrá capacidad para 105.000 aficionados, lo que lo convertirá en el quinto estadio más grande del mundo.

Se produce cuando Rashford se encuentra actualmente cedido por una temporada en España después de perder el favor de Ruben Amorim en Old Trafford. El Barcelona también tiene la opción de hacer la mudanza permanente el próximo verano.

Es un acuerdo que al Barcelona le puede resultar tentador en estos momentos, dado el impacto que Rashford ha tenido en el club en tan poco tiempo. Tal como están las cosas, el inglés ha marcado seis goles y nueve asistencias en 16 apariciones en todas las competiciones, y espera aumentar esa cuenta este fin de semana.