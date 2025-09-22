Manchester United News como Marcus Rashford recibe el castigo de disciplina de Barcelona por la película de Hansi solo unos días después de la heroicidad de la Liga de Campeones de Newcastle

Marcus Rashford (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford se quedó fuera del equipo de Barcelona para su partido de La Liga con Getafe a pesar de la puntuación de dos veces en la victoria de la Liga de Campeones en Newcastle.

Leenlee del Manchester United, de 27 años, marcó su regreso a Inglaterra a mitad de semana con dos hermosos goles. El domingo, sin embargo, Hansi Flick lo cayó en el sofá para su juego en casa con Getafe.

Según Athletics, Rashford fue mencionado en el sofá después de llegar demasiado tarde para entrenar en la mañana del juego. El informe establece que su falta de puntualidad resultó en tomar una película que tomó la decisión despiadada.

Es entendiendo que el alemán tiene una política de no seleccionar jugadores para comenzar un partido si son demasiado tarde para entrenar o una reunión. Rashford está de acuerdo con Raphinha, Jules Kounde e Inaki Pena cuando reciben el mismo tratamiento.

El incidente de Raphinha ocurrió la semana pasada con él desde el XI inicial contra Valencia. Se acercó durante el descanso, anotó dos veces en la victoria de 6-0 y comenzó en Newcastle.

A Rashford se le ocurrió el Barça 2-0 durante el resto del banco en el Estadi Johan Cryuff gracias al aparato ortopédico de Ferran Torres. Reemplazó a Raphinha y respondió a dejar una asistencia para Dani Olmo solo 17 minutos después.

No es el primer incidente con respecto a Rashford y los problemas de disciplina. En enero de 2024 fue abandonado del equipo de United por Erik Ten Hag después de haber salido a Belfast y había perdido el entrenamiento, después de un incidente de latencia para un partido contra Wolves en la temporada 2022/23.

En España, el internacional inglés anotó dos y ayudó a dos más en sus últimos tres juegos. Barcelona es el próximo en acción el jueves por la noche cuando viajan al Real Oviedo antes de contratar a Real Sociedad el domingo.

Hablando sobre su experiencia en España hasta ahora, Rashford dijo después de la victoria a Newcastle: «Él es [Hansi Flick] Es director ejecutivo, mejor entrenador y estará contento no solo con los tres puntos, sino también con la forma en que ganamos.

«La mayoría de las patadas de gol, presionan tan alto que todavía hemos tratado de jugar desde atrás, no siempre funciona, pero parecemos un equipo positivo y con la calidad que tenemos, siempre podemos dejar que las cosas sucedan».

