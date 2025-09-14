Marcus Rashford recibió una verificación de la realidad United de Man United mientras toca problemas en el club

Marcus Rashford actualmente está disfrutando de un préstamo de temporada de temporada con Barcelona después de que se haya quedado fuera de favor de Ruben Amorim, y una leyenda del Manchester United cree que nunca volverá a jugar para los Red Devils

Marcus Rashford está actualmente en préstamo en Barcelona (Imagen: José Breton/Nurphoto)

Nicky Butt ha afirmado que el «barco de Marcus Rashford navegó» en el Manchester United, señalando que los jugadores más grandes han dejado el club en el pasado.

Rashford, de 27 años, llegó a Barcelona este verano para un acuerdo de préstamo estacional después de que Ruben Amorim lo consideró Ruben Amorim el invierno pasado. El atacante cayó en desgracia con el cerebro portugués poco después de su llegada en noviembre, antes de llegar a Aston Villa en febrero.

Sin embargo, a su regreso este verano, Rashford parecía no tener futuro en Old Trafford y, como resultado de Barcelona, ​​se prestó con vistas a un acuerdo permanente de £ 20 millones. Muchos fanáticos pensarán si la Academia Graduada de los Red Devils regresará al Club de su hijo, pero Butt cree que no tiene espacio con United en el futuro.

Gastar en contra los hombres A través de Betmgm, el joven de 50 años dijo: «Sí, creo que el barco navegó. Creo que ha demostrado en las últimas dos o tres temporadas que debería mover clubes de fútbol, ​​y creo que es, ya sabes, muchas cosas se dicen sobre cierto comportamiento y lo que sea que haga, pero no todos están construidos para permanecer en un club de fútbol en toda una vida.

«Es poco en el medio, un jugador de club en toda la Premier League, y me queda un poco en mis nervios. Todos dicen: ‘Oh, quiere dejar a Man United,’ Bueno, Man United no ha tenido un buen desempeño. Man United no gana nada en este momento, deslizan las mesas de los clubes más grandes del mundo.

«Mi historia ama al club de fútbol, ​​pero nadie tiene que quedarse en un club de fútbol para siempre. Y sí, no se comportó bien en ciertos momentos, Marcus, todos entendemos que, pero él es un fenomenal jugador de fútbol, ​​y creo que fue a Villa, lo hizo bien, y creo que ahora se ha convertido en un miembro de un club de fútbol masivo en Barcelona y lo creo.

«Man United es parte de su historia, siempre le encantará el club de fútbol, ​​ha estado allí desde que tenía siete años de edad, sé que su familia también ama al club de fútbol, ​​pero la vida avanza. Los grandes jugadores dejan los clubes de hoja, más grandes, y más grandes, y más grande, y más grande, y más grande, más grande, y más grandes, y más grandes. Los jugadores dejarán el club de fútbol en el futuro en el futuro, y con suerte, y con suerte, y con suerte, y con suerte, a Barcelona, ​​a Barcelona, ​​a Barcelona, ​​a Barcelona. Es, y él mirará qué gran movimiento.

Marcus Rashford se cayó de gracia bajo Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Sobre cómo ve a Rashford en Camp Nou, a pesar de la severa competencia de personas como Raphinha y Lamine Yamal para su posición, Butchocked: «Solo tengo una sensación secreta de que simplemente lo sopla, realmente lo hago desde que sabe que él, ocho, nueve, nueve, nueve, tiene una capacidad tan natural.

«Y creo que cuando Marcus subió al escenario, un jugador joven, no tenía temores, no tenía nada en la cabeza. Recuerdo que hizo su debut en Inglaterra, acaba de recibir la pelota y se enfrentó a la espalda y corría hacia ellos, y su mejor posición es desde la izquierda, y puede jugar todo el tiempo, no tenía miedo.

«Y luego entró en el primer equipo y se convirtió en la estrella. Venía y tenía un montón de publicidad a su alrededor con todas las cosas buenas que también estaba haciendo fuera del campo. Y creo que Marcus estaba pensando demasiado en su juego, y creo que eso es lo que lo mató. Pero ahora yendo a Barcelona, ​​solo tengo una sensación divertida que lo hará realmente bien».

Se produce después de que Rashford habló sobre la miseria de United después de su movimiento de préstamos a Barcelona. Afirmó que los Red Devils no fueron adaptados adecuadamente desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, a pesar de la bienvenida de una gran cantidad de sucesores legendarios.

Nicky Butt cree que Marcus Rashford está listo con el Manchester United (Imagen: Aaron Morris / Reach PLC)

Contra Gary Lineker y Micah Richards es el fútbol, ​​Rashford dijo: «A veces tengo la sensación de que United ha sido … Tenemos hambre de ganar, por lo que siempre intentaremos ajustar y firmar a los jugadores que se ajustan a este sistema, pero es reaccionario. Si sus instrucciones siempre cambian, no puede esperar que gane la competencia.

«Puede ganar algunos torneos de la Copa, pero es porque tiene un buen entrenador, buenos jugadores y tiene ganadores de partidos en su equipo, no está allí por accidente. Esto es lo que algunas personas olvidan. Sí, hemos sido mucho más bajos de lo que la gente ha unido, pero si das un paso atrás, lo que he dado, especialmente en los últimos seis meses, ¿qué esperas?

«La gente dice que hemos estado en una transición durante años. Para estar en una transición, debes comenzar una transición. Es como si la transición real aún no hubiera comenzado».

Desde que llegó a Barcelona, ​​Rashford ha jugado un papel esta temporada en cada una de las tres colisiones de La Liga del club. Salió del sofá en una victoria por 3-0 sobre Mallorca y un estancamiento de 1-1 con Rayo Vallecano, y comenzó en una victoria de 3-2 sobre Levante. Ahora esperará aparecer en la próxima colisión del Barça con Valencia en una casa el domingo 14 de septiembre.