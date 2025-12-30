Marcus Rashford recibe luz verde para mudarse del Man United mientras los fanáticos del Barcelona hablan

Marcus Rashford impresionó durante su cesión en el Barcelona con siete goles y 11 asistencias en 24 partidos.

Marcus Rashford juega con el Barcelona ante el Villarreal (Imagen: David ALIGA/NURPHOTO VIE Getty Images)

Marcus Rashford ha causado una fuerte impresión durante su cesión en el Barcelona, ​​​​y la mayoría de los seguidores del club catalán desean que sea fichado de forma permanente el próximo verano, según una encuesta de un medio de comunicación español.

Rashford se mudó a los pesos pesados ​​de La Liga en el verano, y el United y el Barça llegaron a un acuerdo que incluye una opción para que el club español haga el movimiento permanente al final de la temporada. Para mantener a Rashford más allá de mayo de 2026, el Barça tendría que gastar alrededor de £26 millones.

El jugador de 28 años ha marcado siete goles y ha dado 11 asistencias en 24 apariciones bajo la dirección del técnico Hansi Flick. Su impresionante forma lo ha puesto en la pelea por una convocatoria de Inglaterra para la Copa del Mundo del próximo verano.

Los informes de España indican que Flick está interesado en mantener a Rashford en el club y se están intentando llegar a un acuerdo.

Marcus Rashford ha impresionado con el Barcelona (Imagen: GSI/Icon Sport vía Getty Images)

Una encuesta de Mundo Deportivo encontró que el 54,6 por ciento de los aficionados del Barcelona apoyarían que el club ejerciera la opción de compra en el acuerdo de cesión de Rashford. Una pequeña fracción, el 6,3 por ciento, cree que el director deportivo Deco debería esperar hasta el final de la temporada antes de tomar una decisión.

Como resultado, casi el 40 por ciento de los aficionados están en contra de la idea de fichar a Rashford de forma permanente.

El propio Rashford parece disfrutar de la vida en el Camp Nou. El canterano del Manchester United ha hablado de sus ambiciones de futuro en el club.

En una entrevista con SPORT dijo: «Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué sentí que todos me acogieron muy bien.

«Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos. La temporada pasada fue fantástica, pero en la vida todo pasa muy rápido, las cosas cambian y el objetivo es repetir los éxitos. Estoy totalmente concentrado en esto.

Marcus Rashford espera jugar el Mundial el año que viene (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

«Con el personal y los compañeros todo es fantástico, no me puedo quejar. Lo que quiero, por supuesto, es quedarme en el Barça. Es un objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y hago lo mejor que puedo».

«El objetivo es ganar. El Barcelona es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».

Durante sus vacaciones de Navidad, mientras La Liga hacía una pausa durante el invierno, Rashford repartió regalos a los jóvenes en dos centros de la Fundación Barcelona. El delantero reveló: “Crecí en este tipo de ambiente.

“Desde muy joven, siempre supe que si alguna vez me pusieran en una posición o situación, ayudaría [I would]Especialmente las personas en las que me veo.

«Es muy importante. Tenemos que entenderlos lo más posible porque son el futuro de todo. Si podemos darles las mejores oportunidades, eso es lo correcto».