Man Utd -Leenlee Marcus Rashford buscará un formulario para Barcelona e Inglaterra antes de la Copa Mundial del verano siguiente.

Marcus Rashford espera impresionar a Inglaterra y Barcelona esta temporada. (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford ha recibido una respuesta de diferentes jugadores del Manchester United en las redes sociales.

Rashford se adapta a la vida en Barcelona, ​​después de haber sido prestado de los Rojos este verano. Los campeones de La Liga pagarán la cuenta salarial de Rashford durante su período en Camp Nou, un movimiento que se espera que ahorre a United alrededor de £ 12 millones.

Barcelona también tiene la opción de hacer su transferencia a Cataluña permanente por £ 26 millones el próximo verano. La Academia de Rojos graduados ha sido convocado para la Inglaterra de Thomas Tuchel, equipo, para las calificaciones de la Copa Mundial contra Andorra y Serbia en septiembre, a medida que los tres leones se acercan a calificar el torneo del próximo verano.

Y Rashford ha publicado una actualización en las redes sociales mientras se prepara para jugar para Inglaterra. «Primeras sesiones de entrenamiento hechas», dijo en Instagram, junto a una foto de él en el entrenamiento de Inglaterra. «Es bueno estar de vuelta».

Y el mensaje de Rashford ahora ha recibido varios gustos de los jugadores de United. Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Lisandro Martínez y Diogo Dalot pertenecen a las estrellas actuales de los Rojos para mostrar su aprobación.

Tuchel compartió su satisfacción cuando trajo a Rashford de regreso al redil la temporada pasada. El ex entrenador en jefe del Chelsea continúa comprometido a aumentar el rendimiento del jugador de 27 años al facilitar su cambio de préstamo estacional a Barcelona.

Tuchel dijo: «Creo que tuvo un muy buen campamento. Se esforzó mucho, muy, muy difícil ser la mejor versión de sí mismo en el primer campamento. Lo pasó bien en Aston Villa.

«Quería alentarlo y darle como comentarios positivos, le di este campamento y la llamada. Lo hizo muy bien. Se perdió el segundo campamento para nosotros. Ahora hizo un gran cambio, en una nueva cultura de fútbol, ​​un nuevo país.

«Pero ya había comenzado partidos para Barcelona y quería mantenerlo en los pies. Es la única posición que tenemos tres jugadores. Después de largas discusiones, decidimos tomar tres jugadores en esta posición.

«Es EBS [Eze]Antonio [Gordon] Y Marcus. Creo que Marcus nos da uno a uno, nos da el final con ambos pies. Nos da el cuerpo y la velocidad para intimidar a los oponentes y marcar la diferencia. Dale a él mantener eso. «

