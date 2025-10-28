Marcus Rashford puede ayudar al Man United a obtener £ 40 millones de una transferencia de prioridad obvia

Marcus Rashford puede ayudar al Manchester United a conseguir un recorte de £ 40 millones en una transferencia obviamente prioritaria el próximo verano, mientras Ruben Amorim busca fortalecer su equipo.

Marcus Rashford del FC Barcelona (Imagen: Ángel Martínez/Getty Images)

Se espera que Marcus Rashford deje el Manchester United con un contrato permanente el próximo verano. El jugador de 27 años dejó a los Rojos para fichar cedido por el Barcelona en julio y ha impresionado desde su traslado al club catalán, anotando cinco goles y brindando siete asistencias en 13 apariciones.

Puede que el internacional inglés haya tenido un comienzo lento en Barcelona, ​​pero actualmente se encuentra en plena forma. Ha marcado o asistido en nueve de sus últimos 10 partidos. Además, el ex del Aston Villa está de vuelta en la plantilla de los Tres Leones de Thomas Tuchel y lucha por una plaza en el Mundial.

El Barcelona tiene la opción de comprar a Rashford por £28 millones, una tarifa inferior a la que el United pediría a cualquier otro club de £40 millones. A Rashford le quedan poco más de dos años y medio en el United, pero parece no tener futuro en Old Trafford después de perder el favor del entrenador en jefe Ruben Amorim.

Hay rumores de que el Barcelona está considerando activar la opción de fichar a Rashford de forma permanente y asegurarse sus servicios una vez finalizada la temporada. Si eso sucediera, United recibiría un descuento de £ 40 millones al sellar una transferencia claramente necesaria el próximo verano.

Junto con los £ 28 millones que el United recibiría por la opción de comprar a Rashford, los Rojos se han ahorrado £ 12 millones garantizados en salarios de su cesión en el Barcelona esta temporada. Eso les permitiría ganar £40 millones para fichar a un mediocampista defensivo, una posición en la que el United debería centrarse.

Los Rojos intentaron fichar al mediocampista del Brighton Carlos Baleba en agosto, pero efectivamente se les valoró una transferencia de £ 100 millones, después de haber gastado más de £ 200 millones en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Y a pesar del resurgimiento de la forma de Casemiro, un número 6 sigue siendo imprescindible.

¿Debería el United volver por Baleba? Es un acuerdo que necesita ser reexaminado, pero hay otras opciones que podrían considerarse, especialmente si el club se clasifica para la Liga de Campeones.

El centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Adam Wharton es quien tiene más sentido en estos momentos. Aunque el enfoque de Crystal Palace difiere ligeramente del del United, Wharton todavía estaría acostumbrado a jugar en un mediocampo de dos hombres en una formación de tres defensores.

Actualmente es uno de los centrocampistas más talentosos (y mejores) de la Premier League y el United debería tenerlo como su principal objetivo para el próximo verano. Wharton, de 21 años, tiene 44 apariciones en la máxima categoría a su nombre y podría ubicarse directamente en el mediocampo del United junto al capitán Fernandes, es seguro decirlo.

Sí, Wharton está valorado en alrededor de £100 millones, pero valdría cada centavo. Y la venta de Rashford, además de los salarios que el United se ha ahorrado esta temporada, le daría al United un recorte de £40 millones por ese fichaje.

Sin embargo, convencer a Palace para que venda podría ser la parte más difícil para United. A principios de este mes, el presidente de los Eagles, Steve Parish, dijo que no hay presión sobre el club para vender. «Mira, creo que Adam quiere jugar con nosotros en la Liga de Campeones en algún momento, si podemos lograrlo, o probablemente con otro club», dijo.

«Es un talento extraordinario. Creo que en este momento, y no puedo hablar por Adam, creo que se está concentrando en su tiempo en Crystal Palace.

«La temporada pasada tuvo una temporada rota debido a los problemas en la ingle que tuvo, lo que afecta a muchos jugadores jóvenes. Esta temporada está completamente concentrado en jugar los partidos, jugar en el equipo de Inglaterra y ser un habitual para nosotros. Creo que está muy comprometido con el club».

«Quiero decir, si el Manchester United quiere a Adam Wharton, no es realmente sorprendente. El hecho es que le queda un contrato largo. No hay presión sobre nosotros para hacerlo y no creo que haya ninguna presión real por parte del jugador tampoco».

Detrás de Wharton debería estar Elliot Anderson del Nottingham Forest, con Baleba como número tres. Los tres jugadores agregarían potencial real y calidad de la Premier League al equipo del United.

El United abordó las posiciones número 9 y dos números 10 el verano pasado, con Sesko, Mbeumo y Cunha entrando por las puertas, pero siente que faltan un número 6 de élite, un medio central y un extremo derecho. Si United puede lograr que ellos, incluido Wharton, crucen la línea, tendrán un equipo potencialmente desafiante al título.

