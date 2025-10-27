Marcus Rashford publica una declaración de 19 palabras después de que el cedido del Man United sufriera un duro golpe

Marcus Rashford ha tenido un comienzo impresionante en su vida en Barcelona desde que dejó el Manchester United para ser cedido a los gigantes de La Liga, pero el internacional inglés se encontró en el lado perdedor el domingo.

Marcus Rashford ha marcado cinco goles desde que llegó al Barcelona (Imagen: Ángel Martínez/Getty Images)

Marcus Rashford ha emitido un mensaje tras sufrir un duro golpe durante su cesión en el Barcelona. Rashford dejó el Manchester United durante la ventana de transferencia de verano para mudarse a los gigantes de La Liga con un contrato de préstamo de una temporada.

El internacional inglés estuvo cedido en el Aston Villa la segunda mitad de la pasada temporada y expresó su deseo de volver a dejar el United al inicio de la pretemporada. En el verano, Rashford estuvo fuertemente vinculado con una salida permanente del United antes de que la jerarquía de Old Trafford llegara a un acuerdo de cesión con el Barcelona.

Desde que se mudó a Barcelona, ​​​​Rashford ha marcado cinco goles y dado siete asistencias para los gigantes españoles. Sin embargo, el cedido del United sufrió un duro golpe este fin de semana.

El domingo, Barcelona perdió 2-1 ante su acérrimo rival Real Madrid en El Clásico y ahora se encuentra a cinco puntos de la cima de la tabla de La Liga. Rashford brindó la asistencia a Fermín López, pero no pudo evitar que el Barcelona perdiera, con Kylian Mbappé y Jude Bellingham en los goles del Madrid.

Horas más tarde, Rashford publicó un mensaje en las redes sociales en un intento de animar a sus compañeros a recuperarse de la derrota. «Claramente no es el resultado que queríamos ayer. Es un maratón, no un sprint y seguiremos luchando», escribió Rashford en una publicación dirigida a sus 21,3 millones de seguidores en Instagram.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

El segundo entrenador del Barcelona, ​​Marcus Sorg, dijo después de la derrota: «Creo que al final cometimos más errores de los que estamos acostumbrados. Es cierto que nuestro nivel defensivo era muy bajo. En el último tercio, nuestra capacidad de penetración no nos permitió crear más oportunidades».

La próxima oportunidad de Rashford de brillar para el Barcelona es el domingo cuando se enfrente al Elche en La Liga, donde buscarán cerrar la brecha de cinco puntos con el Madrid.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle lo mejor del Manchester United. cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. haga clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluido Spotify. Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.