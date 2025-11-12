Marcus Rashford muestra sus verdaderos colores a su compañero del Barcelona después de la decisión de transferencia del Man United

Las últimas noticias del Manchester United mientras Marcus Rashford muestra amor por sus compañeros del Barcelona en medio de reclamos de transferencia sobre el inglés

Marcus Rashford disfruta de su cesión en el Barcelona

Marcus Rashford ha dado señales de que se está instalando en España mientras continúa disfrutando de su cesión en el Barcelona.

El talento de la academia del Manchester United podría dejar el club de forma permanente el próximo verano si el Barcelona activa la cláusula de opción de £26 millones del jugador de 28 años. El United acordó incluir la cláusula en su contrato de préstamo de una temporada con los gigantes españoles.

Aston Villa también tenía una opción de compra durante la cesión de Rashford en Villa Park, aunque su cláusula valía £40 millones. A pesar de una racha positiva en el club, el equipo de Unai Emery optó por no activarlo, y los problemas de PSR resultaron ser un problema para el club de Midlands.

Aunque el futuro de Rashford en La Liga aún no está decidido, hay informes generalizados en España de que el Barcelona está interesado en ficharlo de forma permanente. Parece que está surgiendo un panorama más claro: los internacionales ingleses se sienten como en casa en la segunda ciudad de España.

El defensa del Barcelona Ronald Araujo publicó una foto suya con Rashford en una barbacoa que parece estar en la casa del central. Añadió la leyenda: “Barbacoa, familia y amigos”.

Rashford respondió a la publicación con un emoji de corazón, mostrando su fuerte relación con el Barça. El extremo también publicó la misma foto en su propia página de Instagram.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Si bien una buena relación de equipo ayudará a las circunstancias de un jugador a la hora de abordar una decisión de transferencia, la elección la tomarán en última instancia los ejecutivos del Barcelona.

Afortunadamente para Rashford, el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha revelado públicamente los planes de transferencia del club, y se inclinan a favor del internacional inglés.

Cuando se le preguntó si los gigantes de La Liga querían hacer negocios en la ventana de transferencias de enero, Deco dijo: “Si lo hacemos bien y no hay sorpresas, no creo que sea necesario.

«Sabemos exactamente dónde podemos mejorar y a qué dificultades nos enfrentamos. La temporada pasada también pasamos por momentos difíciles y pudimos superarlos».

Rashford anotó seis goles y brindó siete asistencias en sus 16 partidos con el Barcelona. Ya son más goles que durante su periodo de alquiler en el Villa, pero con un partido disputado menos.

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, tiene mucho cariño a Rashford, y el alemán dijo anteriormente: «Estoy muy contento con él. Puede jugar a este nivel y estoy feliz de que lo esté demostrando, para los aficionados y para el club, y también para los compañeros, es un jugador muy importante».

