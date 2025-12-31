Marcus Rashford muestra los verdaderos sentimientos del Man United con un nuevo informe del Barcelona mientras espera la transferencia

Marcus Rashford ha dejado claro sus sentimientos por el Manchester United en una actualización de las redes sociales en la que hace referencia a Aston Villa, Barcelona e Inglaterra.

Marcus Rashford ha publicado un nuevo mensaje del Barcelona mostrando sus verdaderos colores del Manchester United. (Imagen: (Foto de María José Segovia/DeFodi Images))

Marcus Rashford publicó una recepción de Año Nuevo sin referirse al Manchester United. El jugador de 28 años está actualmente prosperando cedido en el Barcelona con siete goles y 11 asistencias en 24 apariciones en todas las competiciones.

Ha sido un año muy fructífero para Rashford, ya que fue llamado a la selección de Inglaterra debido a la forma que mostró durante sus etapas tanto en Aston Villa como en Barcelona.

Rashford ha sabido resumir los momentos más destacados de su año en nueve fotografías publicadas en la popular red social Instagram, la mayoría de las cuales representan al Barcelona, ​​pero también a Inglaterra y Villa.

En su pie de foto, decía: «A medida que 2025 llega a su fin, estoy agradecido por un año de cambio y autorreflexión. Entro en 2026 sintiéndome emocionado, motivado y listo para ser ambicioso, tanto en el deporte como en la vida. MR14 [red and blue heart emoji]».

Aunque no hay una mención directa del United, su foto de Villa es del penalti que anotó contra el Manchester City, lo que ciertamente sugiere que está orgulloso de ese momento.

El parón invernal en España ha supuesto que Rashford y el Barcelona hayan tenido un largo periodo de descanso. Hace diez días, el domingo 21 de diciembre, fue su última actuación. Rashford fue nombrado en el banco de suplentes en esa victoria por 2-0, pero entró en acción en los últimos 28 minutos.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Hansi Flick optó por colocar a Raphinha, Fermín López y Lamine Yamal como el trío atacante detrás del mismo delantero, y esos tres también fueron utilizados desde el principio para la victoria de la Liga de Campeones sobre el Eintracht Frankfurt. Rashford recibió una asistencia del banco de suplentes más adelante en ese juego.

A pesar de quedar fuera dos veces, Rashford tuvo la respuesta perfecta a la convocatoria de selección del equipo, según reveló Flick.

Dijo: «Intento hablar con todos los jugadores si no son seleccionados y la última vez que lo consulté me respondió: ‘Jefe, no tienes que contarme tus decisiones'», dijo Flick sobre Rashford. «Lo más importante es el equipo. Tenemos que conseguir los tres puntos. El resto no es tan importante».

Marcus Rashford ha respondido bien a la reducción de minutos en el Barcelona. (Imagen: AP)

«Esta es la mentalidad perfecta. Estoy muy feliz de tenerlo. Cuando está en el banquillo demuestra que tenemos un equipo bueno y profundo. Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel».

Quizás no sea una sorpresa que la mayoría de los medios españoles informen que Flick está interesado en que el Barcelona fiche a Rashford procedente del United de forma permanente el próximo verano.

La opción de compra incluida en su movimiento está valorada en alrededor de £26 millones. A pesar de ser tan barato, queda por ver si Barcelona realmente puede permitírselo, dados sus conocidos problemas financieros.

Algunos informes afirman que el Barcelona tendrá que elegir entre Rashford y un gran delantero con preocupaciones a largo plazo sobre Robert Lewandowski, de 37 años.