Marcus Rashford se sumergió durante el descanso cuando Barcelona se reduce de 2-0 para vencer a Levante 3-2 en La Liga el sábado por la noche, y el Vooruit de Manchester United respondió a las redes sociales.

Marcus Rashford mostró sus verdaderos colores el sábado por la noche (Imagen: Alex Caparros/Getty Images)

Marcus Rashford demostró que una fuerte mentalidad de equipo en Barcelona es la más importante para él, a pesar de la frustración del comerciante de apuestas del Manchester United para ser retirados durante el resto.

Los líderes de La Liga fueron 2-0 a Levante el sábado por la noche. La Inglaterra internacional ha sufrido una apertura bastante olvidada durante 45 minutos, para manejar solo un intento y hacer dos oportunidades del ala izquierda, antes de dar paso a Dani Olmo.

A pesar de esta mitad de apertura mediocre, el Barça mostró a su famoso Vechtgeest mientras rápidamente trajeron el juego de vuelta a 2-2, con huelgas de Pedri y Ferran Torres que sacaron poco después del reinicio.

Como el cuarto funcionario indicó el tiempo extra, Lamine Yamal entregó una cruz que seguía siendo la cabeza de un defensor de Levante antes de encontrar la red, de modo que el regreso final para los hombres de Hansi Flick fue sellado.

A pesar del hecho de que no jugó un papel en el notable segundo medio fightback, Rashford parecía decidido a mostrar su solidaridad con el equipo. El jugador de 27 años compartió un mensaje alegre después de la reunión y demostró que la unidad colectiva sigue siendo la primera para los AA del United.

Publicó varias imágenes de acción de la competencia en Instagram el sábado por la noche, escribió: «¡El espíritu de equipo en! Vamos Equipo», que se traduce en ‘Let’s Go Team’ en español.

El United Loeninge no impresionó a Levante (Imagen: José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

Este mensaje de redes sociales cuidadosamente fabricados muestra la voluntad de Rashford de priorizar al equipo sobre cualquier ambición individual o ambiciones profesionales, que resuene positivamente con los seguidores, la película y sus compañeros de equipo.

El simple mensaje subraya lo poco probable que sea que el delantero cause problemas con respecto a la selección del equipo antes de la patada o durante las competiciones, porque aceptó el reemplazo de la película sin ninguna objeción.

Cuando la ausencia de Rashford fue interrogada en la segunda mitad, el gerente de Barcelona elogió el impacto del jugador en juego. Sin embargo, Flick admitió que se necesitaba otro enfoque para organizar una lucha contra un atuendo de Levante resistente.

Flick habló con los medios de comunicación después del juego y dijo: «Marcus tuvo algunas oportunidades en la primera mitad y demostró que puede ayudarnos. En la segunda mitad tuvimos que hacer cambios, y pusimos a Raphinha en el ala.

Marcus Rashford apoyará a su club matriz de España este fin de semana (Imagen: Stephen White – Camera Sport a través de Getty Images)

«Creo que fueron los cambios correctos para hacer. El primer gol después del descanso cambió el juego».

Rashford tendrá una oportunidad suficiente para florecer y progresar bajo la guía de la película, dada que esta fue su primer comienzo de La Liga, con una extensa campaña que estaba por delante que incluye la competencia nacional, la copa y las competiciones europeas con los campeones españoles.

Rashford se esforzará por mejorar sus versiones y anotar en colores del Barça mientras compite por un lugar en el equipo inglés para la Copa Mundial 2026.

Mientras tanto, su club matriz United se preparará para una carretera difícil a Craven Cottage el domingo por la tarde, y es probable que Rashford se relaje en España y su club de niños mientras se enfrentan a Fulham en la Premier League.