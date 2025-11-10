Marcus Rashford muestra colores reales con el mensaje del Barcelona mientras Man United envió un sombrío recordatorio

El Barcelona tiene la opción de fichar a Marcus Rashford procedente del Manchester United al final de la temporada, y los Rojos parecen estar perdiendo millones.

Marcus Rashford estuvo en llamas durante la victoria del Barcelona sobre el Celta de Vigo (Imagen: Foto de José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

Marcus Rashford ha vuelto a recordarle al Manchester United lo que se pierde. El cedido del Barcelona anotó con un par de asistencias cuando los campeones de España vencieron al Celta de Vigo por 4-2 en el estadio de Balaídos el domingo por la noche.

Robert Lewandowski abrió el marcador en los primeros quince minutos, superando a Ionut Radu desde doce metros. Sergio Carreira empató momentos después, cortando el corazón de la infame trampa del fuera de juego de Hansi Flick.

El experimentado delantero restableció la ventaja del Barcelona más tarde en la primera mitad, atrapando un centro maravillosamente pesado de Rashford. El Celta de Vigo volvió a recortar distancias, con un disparo de Borja Iglesias que superó a Wojciech Szczesny.

Lamine Yamal dio un respiro al equipo catalán en el descanso y encontró la red en el tiempo añadido. La estrella del United había vuelto a ser proveedor, seleccionando al prodigio del Barcelona en el segundo palo.

Lewandowski puso el cuarto y último clavo en el ataúd en la segunda mitad y completó su hat-trick. Mientras el Rayo Vallecano empataba sin goles con el Real Madrid, el equipo de Flick redujo la ventaja de sus rivales en la carrera por el título a sólo tres puntos.

Después del partido, Rashford marcó la ocasión con una publicación de celebración en Instagram, que acumuló casi medio millón de me gusta el martes por la mañana. El internacional inglés escribió: «Me faltan tres puntos importantes. Seguimos trabajando en EQUIPO».

Entre los miles de fans a los que les gustó la publicación se encontraban David De Gea y Bruno Fernandes. Flick se alegró de ver una mejora en el juego general de su equipo durante el fin de semana. Según lo citado por ESPN, el técnico del Barcelona dijo a los periodistas: “Sí [I am satisfied].

El Barcelona tiene la opción de fichar definitivamente a Marcus Rashford al final de la temporada (Imagen: Getty Images)

«Realmente aprecio lo que vi hoy. En este momento, especialmente en la primera mitad, cometimos algunos errores, más que en la segunda mitad, y ellos se están aprovechando de eso. Dos errores para los goles».

«Pero lo que vi también en la primera parte fue que controlamos el juego. Fue un muy buen juego con el balón y, especialmente en la segunda parte, defendimos mucho mejor.

«Creo que la segunda parte también nos da confianza para los próximos partidos. Esto es lo que necesitamos. Si puedes presionar al rival, es una buena manera. Lo hicimos. Me gusta lo que vi, especialmente en la segunda parte».

Marcus Rashford estuvo fantástico para el Barcelona (Imagen: Foto de Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

A principios de este mes, Rashford prometió mejorar su rendimiento general, y eso es precisamente lo que ha hecho. En declaraciones al equipo español Mundo Deportivo a principios de este mes, el jugador de 28 años dijo: “Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo.

«Podría haberlo hecho mejor contra el Elche y prometo que mejoraré porque no estoy del todo satisfecho con mi actuación general. Estamos trabajando duro para ganar. Vamos partido a partido.

«Tenemos que seguir jugando como equipo. Esto es Barcelona y la exigencia debe ser siempre la más alta».